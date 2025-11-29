アロンアルフアの伝説的企画「くっつけ青春プロジェクト」が7年ぶりに復活！新作アニメ「つくの子」公開

「アロンアルフア」でおなじみの東亞合成株式会社が展開し、これまでの累計再生回数が3000万回を超える人気企画「くっつけ青春プロジェクト」が、7年ぶりにまさかの復活を果たします。

第5弾となる新作アニメのタイトルは「つくの子」。「いい（11）つく（29）」の語呂合わせである、11月29日「いいつくの日」に公開されました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 7年越しの新作は「青春アロドルストーリー」

「くっつけ青春プロジェクト」といえば、若者たちの「くっつきたい気持ち」をアロンアルフア（接着剤）になぞらえて応援するという、東亞合成による斜め上の青春ストーリー企画。

今回公開された「つくの子」は、近年の推し活ブームやK-POP要素を取り入れた「青春アロドルストーリー」。……そう、アロンアルフア×アイドルで「アロドル」です。この時点で既にツッコミ待ちの気配が漂っています。

■ 登場人物の名前が「接着」すぎる

ストーリーは、東亞合成大学に通う主人公・今直 筑乃（いますぐ つくの）が、K（くっつく）‐POPのコンサートに心を動かされ、誰かの心を接着する「アロドル」を目指すというもの。彼女は、韓国の才能接着（てんさい）プロデューサー、ク・ツク主催のオーディション「TSUKU PROJECT」に参加することになります。

主人公が「今直 筑乃（いますぐつくの）」で、プロデューサーが「ク・ツク」。さらにライバルとして登場するのは「ハガ・スヨン」……と、名前からすでにネタ感満載のキャラクターが続々登場。

公式発表でも「ツッコミどころ満載の韓国ドラマ風」と謳われている通り、随所に散りばめられたユーモアと、オーディションで巻き起こる「はがされトラブル」などの展開、そして意外すぎるオチは必見です。

■ クセ強キャラを演じるのは豪華な声優陣

本作のクセが強すぎるキャラクターたちを演じるのは、実力派の豪華声優陣です。

主人公・筑乃役は、「ひだまりスケッチ」ゆの役や「這いよれ! ニャル子さん」ニャル子役などで知られる、阿澄佳奈さんが担当。夢に向かって突き進むヒロインを熱演します。

謎多き敏腕プロデューサー、ク・ツク役は「美男高校地球防衛部LOVE！」鬼怒川熱史役などを演じた西山宏太朗さんが担当。そのほか、ライバルのハガ・スヨン役に朝日奈丸佳さん、小志 勝代（おし かつよ）役に土師亜文さんがキャスティングされています。

■ オリジナルグッズが当たるキャンペーンも

動画の公開を記念して、アロンアルフア公式Xでは、オリジナルグッズが当たる「くっつけ青春！復活キャンペーン」も実施されます。

賞品は、アクリルスタンドやTシャツが入った「つくの子」オリジナルグッズセット（29名）や、えらべるデジタルギフト券500円分（100名）。応募期間は11月29日から12月19日までとなっています。

特設サイトでは本編動画のほか、オリジナルテーマソングやスマホ壁紙が公開中。さらに、アロンアルフア宣伝部に新たに加わった新人宣伝部員の裏アカウントが発覚……！？といったユニークな企画も行われます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025112901.html