マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が29日、埼玉県内で「第1回イチロー DREAM FIELD DAY」を開催した。

衣料品メーカー「ユニクロ」の協力で、次世代の夢を育む活動として実施。プロテニス選手の錦織圭、元サッカー日本代表の内田篤人さんも参加。それぞれのスポーツを子どもたちに教えた。

イチローさんはイベント開始に当たって「野球だけじゃなくテニス、サッカー。いろんなことにトライして、好きなことを見つけるきっかけになる日にしてほしい」と、子どもたちに優しく語りかけた。

イチローさんは子どもたちに野球を指導。最初にウオーミングアップとして先頭に立ってランニングを行ったが、途中から「ペース上げるよ！」と軽やかな足取りを披露した。

イチローさんは今月24日から2日間、福岡県の九州国際大付を指導。しかし指導に備えて強度のランニングを行った結果、太ももを肉離れしてしまったことを明かし、走塁練習の実演ができなかった。

その際は球児に謝罪したイチローさんだったが、この日は問題なさそうに軽快な動きを見せていた。

野球経験のない女の子にもティー打撃などを教え、いい当たりを飛ばすと「気持ちいいでしょ。未経験者が急激にうまくなる。驚くよね」とうれしそうに話した。