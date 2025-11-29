ねんりん家のホリデー限定♡冬だけの『雪色のマウントバーム』が贈り物にぴったり

東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、ホリデーシーズンだけの特別な一本『雪色のマウントバーム』が登場します。冬の山並みに粉雪が降り積もる情景をイメージした限定スイーツは、大切な方への贈りものにも、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったり。真っ白なホワイトショコラで仕上げた冬仕様の味わいが、クリスマスシーズンをより上質に演出してくれます。販売は12月1日(月)から25日(木)頃まで。気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね♪

粉雪のようにとろける冬限定バーム

ホリデー限定『雪色のマウントバーム』は、ねんりん家の代表作「マウントバームしっかり芽」を冬だけの装いに仕立てた特別な一本。

長時間焼き上げ、外はカリッと香ばしく、中はしっとり熟成された生地に、北海道ミルクを溶け込ませたホワイトショコラをとろりとかけています。

バターの深いコクとミルクの優しい香りがふわりと広がり、まるで雪のように口どける上品な味わいに。1,620円で贈り物にも選びやすく、クリスマスの手土産としてもおすすめです。

銀座コージーコーナーの9色ケーキ♡推し活が楽しくなる推しスイーツ

取扱店＆通販での購入方法をチェック

『雪色のマウントバーム』は、ねんりん家の主要店舗（銀座本店・大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・JR品川駅エキュート品川店・羽田空港各店ほか）で販売されるほか、公式オンラインショップ「パクとモグ」や楽天市場店、Yahoo!店などでも購入可能です。

通販は10月28日(火)から受付中で、羽田空港のオンラインショップでは12月1日(月)より取り扱いがスタート。

いずれも数量限定のため、期間中でもなくなり次第終了となります。気になる方は早めのチェックがおすすめ♪

冬のご褒美に♡心ときめく限定バームを

一年の締めくくりに、心までほぐれるような甘さを楽しみたい季節。『雪色のマウントバーム』は、そんな冬のご褒美にぴったりの一品です。

粉雪のようにとろけるホワイトショコラと、ねんりん家ならではの熟成バームの深い味わいが贅沢なひとときを演出してくれます。

販売期間は12月1日(月)から25日(木)頃まで。店舗でもオンラインでも購入できるので、クリスマスのギフトとしても、頑張る自分へのご褒美にもおすすめです。

今年だけの“雪色バーム”をぜひ楽しんでくださいね♪