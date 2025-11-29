アメリカのトランプ大統領はバイデン前大統領が「オートペン」＝自動署名機を使って署名した大統領令などの文書を全て無効にすると表明しました。

トランプ大統領は28日、「寝ぼけたジョー・バイデンがオートペンで署名した文書はすべて無効にする」とSNSに投稿しました。

大統領令を含めて無効にするとしていて、トランプ氏はバイデン氏が大統領在任時におよそ92％の文書をオートペンで署名していたと根拠を示さずに書き込んでいます。

ただ、具体的にどの大統領令が無効になるかなどの説明はしませんでした。

トランプ氏はこれまでもバイデン氏が在任中、認知能力の低下により満足に執務を行えず、側近らが勝手にオートペンを使用して大統領令などに署名していたと一方的に主張していて、今回の投稿でもバイデン氏の側近らが「彼から大統領職を奪った」とつづりました。

そのうえでバイデン氏本人はオートペンの使用に関わっていなかったとして、「彼が関与していたと言えば、偽証罪に問われるだろう」と主張しています。

オートペンはバイデン氏以外の歴代大統領も使用していて、司法省は2005年に大統領がオートペンを利用しても署名は有効だという判断を示しています。