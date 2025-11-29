2°Ì¤Ï´Øº¬¶Ð¤µ¤ó¡õ´Øº¬ËãÎ¤¤µ¤ó¡¢1°Ì¤Ï¡©¡¡¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡×¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡×¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤éÃ¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡£PGFÀ¸Ì¿¡Ê¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë ¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤ÎÀ¸³èÄ´ºº2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡õ¹â¶¶¿¿Ëã¤µ¤ó¡×¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡×¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
Ä´ºº¤Ï¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¼Â¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î40¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷2000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¡Ö¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¿Æ»Ò¡Ê1ÁÈ¡Ë¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡õ¹â¶¶¿¿Ëã¤µ¤ó¡×¡Ê171¿Í¡Ë¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
Â³¤¯2°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö´Øº¬¶Ð¤µ¤ó¡õ´Øº¬ËãÎ¤¤µ¤ó¡×¡Ê57¿Í¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡õIMALU¤µ¤ó¡×¡Ê31¿Í¡Ë¡¢4°Ì¡ÖÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡õ°É¤µ¤ó¡×¡Ê23¿Í¡Ë¡¢5°Ì¡Ö»°±ºÍ§ÏÂ¤µ¤ó¡õ»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¤µ¤ó¡¦»°±ºµ®Âç¤µ¤ó¡×¡Ê16¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Î¡Ö¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡õ¹â¶¶¿¿Ëã¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢ÄøÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊª¤ò¸À¤¨¤ë´Ø·¸À¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¼«Î©¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Î¡Ö´Øº¬¶Ð¤µ¤ó¡õ´Øº¬ËãÎ¤¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Æ»Ò´Ö¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢3°Ì¤Î¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡õIMALU¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ëµ÷Î¥¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¿Æ»ÒÃç¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ»ÒÁü¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦PGFÀ¸Ì¿Ä´¤Ù