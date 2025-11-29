¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¼¡ÏºÊ¼±Ò¤¬Ìþ¤ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¡ÃæÂ¼Áó¡¢È¿¶Á¤Ë´î¤Ó¡¡¡È3»ù¤ÎÉã¡ÉÅ¸³«¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡ü¡Ö#²¶¤¿¤Á¤Î¼¡ÏºÊ¼±Ò¡×¤ÈÏÃÂê¡ÖÂ©È´¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤Ç¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎµÁÍý¤Î·»¡¦¼¡ÏºÊ¼±Ò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼Áó¡£¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Ï¡¢¤Ï¤ä¤ê¤â¤Î¹¥¤¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÀ³Ê¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÊüÆ¢Â©»Ò¡£ÄÕ½Å¤¬ÆüËÜ¶¶¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Äï»×¤¤¤ÎÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¼¡ÏºÊ¼±ÒÌò¤Ø¤Î»×¤¤¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£ÃæÂ¼±é¤¸¤ë¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö#²¶¤¿¤Á¤Î¼¡ÏºÊ¼±Ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿Åê¹Æ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¡ÖµÁ·»¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼¡ÏºÊ¼±Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¼ä¤·¤¤¡×¡ÖÌþ¤·¤Î·»¤µ¤ó¡×¡Ö¿É¤¤²ó¤Ë¤Ï·»¤µ¤ó¤ÎÌþ¤·¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¼¡ÏºÊ¼±Ò¤ò±é¤¸¤ëºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈà¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¼«ÂÎ¤ÎÂ©È´¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Äï¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·»¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À©ºîÅý³ç¤ÎÆ£ÊÂ±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤ÏºÇ½é¤«¤éÃæÂ¼Áó¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢µÓËÜ¤Î¿¹²¼(²Â»Ò)¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¡¢Ìò¤ò»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤¤Ó¤¤ÓÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Ï¤¹¤´¤¯°¦¤µ¤ìÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¾åÉÊ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃæÂ¼¤µ¤ó¤â°¦¤µ¤ìÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢ËÍ¤ÏÁ´Á³¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿Èà¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´ÖÀ¤Ï¤¹¤´¤¯Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö#²¶¤¿¤Á¤Î¼¡ÏºÊ¼±Ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤ÎÅÐ¾ì¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿¶Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Ï¸«Æ¨¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ä¤é¤¤¥·¡¼¥ó¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤ËÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡û¼¡ÏºÊ¼±Ò¤¬Éã¿Æ¤Ë¡Ö3¿Í¤â»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡½¡½Âè25²ó¤Ç¤ÏºÊ¡¦¤È¤¯(´Ý»³Îé)¤ÎÂ¸ºß¤È¡¢Ä¹½÷¡¦¤Î¤Ö¡¢¼¡½÷¡¦¤³¤¦¡¢Ä¹ÃË¡¦ÃéµÈ¤È¤¤¤¦3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾¯¤·Á°¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢³ä¤È»£±Æ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢1¿Í¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢3¿Í¤â»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·ëº§¤·¤Æ3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¶õÇò¤Î´ü´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤«?
±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¼¡ÏºÊ¼±Ò¤È°ã¤Ã¤Æ´Î¤Ã¶ÌÊì¤Á¤ã¤óÅª¤Ê¿Í¤À¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¬¤éËèÆüÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÍÁ³¤ÎÅ¸³«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë³§¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Î²áµî¤òÁÛÁü¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤¬½¸·ë¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
°ìµ¤¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼¡ÏºÊ¼±Ò¤µ¤ó¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
Æ¯¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Í·¤Ó¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÊ¡¦¤È¤¯Ìò¤Î´Ý»³Îé¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
´ðËÜÅª¤Ë°ì½Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë»þ´Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üËèÆü³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤ËÆ´¤ì
¡½¡½¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Îº£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÍ¤Î´ê¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤ÏËèÆü³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¶¶¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÈ¸¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²á¹ó¤Ê»þÂå¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Èà¤ß¤¿¤¤¤ËËèÆü³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃæÂ¼¤µ¤ó¤â¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Î¤è¤¦¤ËËèÆü³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«?
ËÍ¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤ëÌò¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù°ÊÍè¡¢12Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¹¤´¤¯»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤´Ö¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤â¤¹¤´¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼Áó
1991Ç¯3·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2006Ç¯¡¢ÉñÂæ¡ØÅÄ±à¤Ë»à¤¹¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù(20)¡¢¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù(23)¡¢¡ØÂç±ü¡Ù(23)¡¢¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù(24)¡¢¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù(25)¡¢¡Ø¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡Ù(25)¡¢±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(23¡¢25)¡¢¡Ø¥¢¥¤¥ß¥¿¥¬¥¤¡Ù(24)¡¢¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù(25)¡¢¡ØÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ù(25)¡¢¡ØÊõÅç¡Ù(25)¤Ê¤É¡£¸½ºß¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHK)¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤¬1·î1Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡¢±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤¬2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¤Ç¸ø³«¡£
