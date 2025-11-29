介護に不安を感じたら。始まる前に相談したい『地域包括センター』電話相談もできる！

親の日常の行動が変化するなど、小さな不安は感じているものの、離れて暮らしているため毎日様子をみることがむずかしいですよね……。

そんなときに力になってくれる相談先を知っておくことはとても重要です！

始まってから慌てないよう、介護のスペシャリスト川内潤さんに、教えていただきました。

不安を感じた段階で、地域包括支援センターへ！

最初の相談先は、全国に約5400カ所設置されている地域包括支援センターへ。親が住む市区町村にある地域包括支援センターを、インターネットで検索するといいでしょう。「直接行かなくても、電話でかまいません。不安が小さいうちに状況を知ってもらうことで、協力体制を整えることができます」（川内さん）。

たとえば、こんな相談ができます！

介護の相方は「ケアマネジャー（ケアマネ）」！

介護生活をサポートしてくれる、心強い存在です。

介護が必要な人や家族の相談に乗り、状況に合わせたケアプランを作成。介護サービス事業所などへの連絡や、要介護（要支援）認定の立ち会いも。 担当になったケアマネとどうしても相性が合わないと感じたら、地域包括支援センターに相談することもひとつの策です。

ほかにもこんな相談場所が！

かかりつけ医への相談も有効！

患者の病歴を把握している〈かかりつけ医〉への相談も有効。体調の変化に応じて専門医を紹介するなど、的確な対応をしてくれることが期待できます。介護保険の申請に必要な「主治医意見書」の作成や、地域包括支援センターと連携しサポートを行ってくれることも。

地域の民生委員も心強い味方に

非常勤の地方公務員である民生委員は、悩みを抱える地域住民の身近な相談相手となり、困りごとを解決するために必要な、行政や専門機関をつなぐパイプ役になってくれます。近くの民生委員がだれか知りたいときは、親の住む市区町村に問い合わせを。

介護は、一人で抱え込まず、だれかに話すことが大事！

どんな小さな悩みでもいいので、精神的に追い込まれる前に、ケアマネなど話を聞いてくれる人に相談しましょう！

教えてくれたのは……

川内 潤さん

NPO法人となりのかいご代表理事。上智大学文学部社会福祉学科卒業。老人ホーム紹介事業や在宅・施設介護職員を経て、2008 年に市民団体「となりのかいご」を設立。親の介護をわかりやすく記した共著『親不孝介護 距離を取るからうまくいく』（日経BP 社）は、介護に悩む多くの読者から共感を得ている。

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）