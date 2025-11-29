ヨーロッパの大手航空機メーカー「エアバス」は28日、主力のジェット機「A320」の機体に不具合が見つかったと発表しました。世界各国の航空会社で運航に影響が出ています。

エアバス社は声明で、主力ジェット機「A320」シリーズの機体について、強い太陽の放射により、飛行制御に必要なデータが破損する可能性があることが明らかになったと発表しました。

世界各国の航空会社に対し、速やかに機体のソフトウエアを修正するなどの予防的措置を講じるよう求めています。

ロイター通信などによりますと、6000機の運航に影響が出る見込みです。

この不具合は、アメリカの「ジェットブルー航空」のA320型機で先月30日に急激に高度が低下し、乗客がケガをした事案を調査する過程で発覚したということです。

「A320」を世界で最も多く保有するアメリカの「アメリカン航空」は、保有する480機のうち209機について、システムの修正が必要だと明らかにしました。1機あたりおよそ2時間かかるとしていて、29日のうちにほぼ全ての機体の修正が完了する予定だとしています。