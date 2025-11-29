桜島の降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯

桜島で噴火が発生した場合には、２９日午前９時から１２時までは火口から東方向、２９日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

２９日９時から３０日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２９日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ４ｋｍ

▼２９日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼２９日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼２９日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼２９日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼３０日００時から０３時まで 北東（霧島市福山方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、霧島市、曽於市、志布志市、姶良市、大崎町

宮崎県 ：都城市、串間市、日南市、三股町

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

