¡Ú»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë R.¥àー¥¢¤Î¿Àµ³¾è ¹ëÏÓ¤ÈÆ®»Ö¤¬´°àú¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥° ¿ÍÇÏ¤Î¾¡Ééº¬À¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö
Âè42²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥× R.¥àー¥¢µ³¼êµ³¾è¤Î¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤¬GI½éÄ©Àï¤Ç½éÀ©ÇÆ¡Êc¡ËSANKEI
¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¡©
º£Ç¯¤Ç45²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤ÆYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¶¥ÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤ÏÁíÀª20Ì¾¤Î¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤Ë¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Ì¾¥ìー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤ÏÀ¤³¦¤ÎÌ¾¼ê¤Î¹ëÏÓ¤¬ßÚÎö¤·¤¿2022Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡£
µÓ¸µ¤Î¼å¤µ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿ÁÇ¼ÁÇÏ¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿À¤³¦No.1µ³¼ê
µ³¼ê»þÂå¡¢¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥íー¥É¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇµÆ²Ö¾Þ¤òÀ©¤·¤¿ÅÏÊÕ·°É§Ä´¶µ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥ìー¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«¿È¤Î´ÉÍýÇÏ¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤ÇÀ©¤·¤¿2022Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡£
±¹¼Ë³«¶È7Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÄÏ¤ó¤À½é¤ÎGⅠ¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2ºÐ»þ¤«¤éµÓ¸µ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤Ï3ºÐ¤Î3·î¡¢¤½¤ì¤â¥Àー¥ÈÀï¤Ç¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
5ÀïÌÜ¤Ë¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥ìー¥ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÌ¤¾¡Íø¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡£5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ï2¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÓ¸µ¤¬¾æÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢17ÀïÌÜ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¼Ç¤ÎÃ¸Ï©ÆÃÊÌ¡£
¤³¤³¤ÇÌó1Ç¯2¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¼Ç¤Î¥ìー¥¹¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê6·î¤Î¥¸¥åー¥óS¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥ªー¥×¥óÆþ¤ê¡£½©¤Ë¤ÏµþÅÔÂç¾ÞÅµ¤ÇÇ°´ê¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¤³¤ÎÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡£
¥Ñ¥êÂç¾ÞÅµ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥ª¥Í¥¹¥È¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¶¯¹ë¥Æ¥å¥Í¥¹¤é4Æ¬¤Î³°¹ñÇÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¤Î¥Àー¥ÓーÇÏ¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ç3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥À¥Î¥ó¥Ù¥ëー¥¬¤é¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Ãæ¤Ç¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤ÏÀª¤¤¤òÇã¤ï¤ì¤Æ3ÈÖ¿Íµ¤¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±Åö»þ¤Ï¤Þ¤À2¾¡¥¯¥é¥¹¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢½Å¾Þ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¡£¼ÂÀÓ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¸«Îô¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬......¤½¤ó¤Ê¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤±ç¸î¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¡¢Èà¤Î°È¾å¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦No.1µ³¼ê¤È¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥àー¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¤ï¤º¤«¤Ê·ä¤ò¤Ä¤¤¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¿ÍÇÏ¤Î¾¡Ééº¬À¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö
¥ìー¥¹¤Ï¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥é¥¤¥ª¥ó¤¬Æ¨¤²¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£1000m¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤¬1Ê¬1ÉÃ1¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Î®¤ì¤Ç¤ÎÆ¨¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¥àー¥¢¤Ï¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤òÇÏ·²¤ÎÃæÃÄ¡¢¤ä¤äÁ°ÌÜ¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÁªÂò¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Û¤ÜÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥À¥Î¥ó¥Ù¥ëー¥¬¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Àー¥ÓーÇÏ¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¤Ï¸åÊý¤Ë¤¤¤¿¡£
¿Íµ¤ÇÏ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿ÇÏ·²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²£¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤ë¤È¤½¤ì¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥À¥Î¥ó¥Ù¥ëー¥¬¤ä¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¤ÏÇÏ·²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¤«¡¢ÇÏ·²¤Î³°¤òÄÉÁö¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤ÏÇÏ·²¤ÎÃæ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à·Á¡£Â¾¤ÎÇÏ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥àー¥¢¤Ï¥³ー¥¹¥í¥¹¤ò·ù¤Ã¤Æ¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÁö¤ì¤ë¿ÊÏ©¤òÁª¤ó¤À¡£
¡Ö¸Ù¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÇÏ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¥àー¥¢¤ÏÈà¤Î¶¯¤¤¾¡Ééº¬À¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾ÇÏ¤ËÙæ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò³Ð¸ç¤ÇÇÏ·²¤ÎÃæ¤òÆÍ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¿ÊÏ©¼è¤ê¤Ï¡¢Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë´°àú¤ÊÅú¤¨¤òÆ³¤¤¤¿¡£
À¾Æü¤¬º¹¤·¹þ¤àÂè4¥³ー¥Êー¤«¤éºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡£Àè¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥Î¥ó¥Ù¥ëー¥¬¤À¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤ë¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥é¥¤¥ª¥ó¤ò°ìµ¤¤ËÊá¤é¤¨¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤ì¤òÊá¤Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¡£
¥Àー¥ÓーÇÏ¤Î¸Ø¤ê¤Ë·ç¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î°ìÀï¤ÇÈà¤ÏÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥À¥Î¥ó¥Ù¥ëー¥¬¡¢Æâ¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¿¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¤¥¼¥ó¥Ç¤é¤òÇ±¤¸Éú¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀèÆ¬¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
Æâ¤Ë¤¤¤¿¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¤¥¼¥ó¥Ç¤È³°¤«¤éÍè¤¿¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¤¬ÊÂ¤Ó¡¢2Æ¬¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤¿¥À¥Î¥ó¥Ù¥ëー¥¬¤¬Äñ¹³¤¹¤ë――
¥ìー¥¹¤Ï¤³¤Î3Æ¬¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¤¥¼¥ó¥Ç¤È¥À¥Î¥ó¥Ù¥ëー¥¬¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿1Æ¬Ê¬¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÇÏ¤¬¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÇÏ¤³¤½¤¬¡¢¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥àー¥¢¤¬¹ë²÷¤ËÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤ÎÆ®»Ö¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ò¤È¿¤Ó¡£
¥á¥ó¥ÐーºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¾å¤¬¤ê3¥Ï¥í¥ó33ÉÃ7¤ÎËöµÓ¤Ç¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¤ò3/4ÇÏ¿ÈÊá¤é¤¨¤Æ¥´ー¥ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤Ç2¾¡¥¯¥é¥¹¤Ë¤¤¤¿ÇÏ¤¬1Ç¯¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤òÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー¤ò¸«»ö¤Ë´°·ë¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¾ò·ïÀï¤Ç¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸Íºê·½ÂÀ¤Ï¤³¤Î»þ¤Î¥àー¥¢¤Îµ³¾è¤ò¡ÖÆ»¤¬³«¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥àー¥¢¤Î¹ëÏÓ¤È¥ô¥§¥é¥¢¥ºー¥ë¤ÎÆ®»Ö¤¬´°àú¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿¾¡Íø¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº ¹°
