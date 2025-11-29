お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（63）の妻で、俳優の安田成美（59）が28日、Instagramを更新。59歳の誕生日に娘からもらったというプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】安田成美、マチュピチュで木梨憲武と2ショット＆密着ショット

お互いのInstagramで、番組で訪れたマチュピチュでの2ショットやバスでの密着ショットなど、仲むつまじい姿を披露してきた木梨と安田。

さらに木梨は2025年11月17日、アーティストとして活動する3人の子どもたちの近況を報告。「芸術一家すごいです」「木梨家みんな才能あふれてますね！」などと話題になっていた。

安田成美、誕生日に娘からもらったプレゼントを公開

28日は安田が自身のInstagramで、59歳の誕生日に娘からもらったプレゼントを披露している。

「私の誕生日の朝に、娘が早起きして朝食セッティング。プレゼントは手作りの赤いアルバム。昔の写真とたくさんのメッセージ。ありがたい」

安田の投稿にファンからは、「こんなステキなプレゼント、母冥利に尽きますね」「表紙のイラスト最高。お子さま3人の写真も貴重です」「息子も可愛いけど娘っ子は最高ぉーですね。それにしても…のりさんにくりそつですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）