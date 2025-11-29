女性アイドルグループ「夜明けのアイリス」が29日までに公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーへの殺人予告メールを受け、メンバーの石田詩音の活動休止を発表した。

「極めて悪質なメールに伴い石田詩音、活動休止について」とつづり、文書を投稿。「夜明けのアイリスメンバー『石田詩音』および他メンバーについて、具体的な日時・方法を伴う殺害予告メールが送信されたことを確認いたしました」と明かし、「本件につきましては、すでに弁護士の助言のもと警察へ相談を行い、被害届の提出および告訴を進めており、警察からの指示により、メンバーの身の安全を最優先し、石田詩音は当面の間、活動を休止します」と報告した。

「このような行為は、脅迫・威力業務妨害等に該当する重大な犯罪行為であり、決して看過できません」と主張。「当グループおよび関係者、ファンの皆様に対する、脅迫、誹謗中傷、業務妨害行為等に対しては、今後一切の例外なく、証拠保全の上、民事・刑事の両面から法的措置を講じます。匿名であっても、特定は可能です」と訴えた。

「ファンの皆さま、関係者の皆さまにはご心配をおかけいたしますが、メンバーの安全確保と再発防止を最優先に対応してまいります。ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

夜明けのアイリスは、10月からXでメンバーが公開され、11月にお披露目ライブを開催。Xで話題を集めていた。