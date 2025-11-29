ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２８日、自らの最側近で事実上の政権ナンバー２だったアンドリー・イェルマーク大統領府長官を解任した。

ロシアとの戦闘終結に向けたトランプ米政権との和平協議で中心的役割を果たしてきたイェルマーク氏の解任は、ゼレンスキー政権にとって大きな打撃だ。今後の和平協議に影響が出る可能性もある。

イェルマーク氏を巡っては、国営原子力企業エネルゴアトムが絡む政府高官の汚職疑惑を捜査する汚職対策機関が同日、自宅を捜索したと発表していた。

イェルマーク氏が辞表を提出し、ゼレンスキー氏が長官職を解任する大統領令を発出した。ゼレンスキー氏は同日夜の演説で「団結を失えば、全てを失う危険がある」と述べ、国民に結束を呼びかけた。「あらゆるうわさや臆測を排除したい」と語ったが、解任理由は明確に説明しなかった。

イェルマーク氏は、ゼレンスキー氏が大統領に就任した翌年の２０２０年から大統領府長官を務め、内政と外交の両面で政権の「陰の実力者」と言われる。汚職事件を巡って疑惑の目が向けられ、与野党から解任を求める声が高まったが、ゼレンスキー氏は応じてこなかった。だが、捜査が進展する中、このままでは世論の不信が高まり、政権自体の危機につながりかねないと判断した模様だ。ゼレンスキー氏が最も信頼する側近を失ったことで、政権内の混乱も予想される。

ゼレンスキー氏は、２９日に大統領府長官の後任の選任にあたるとしている。和平協議は、ルステム・ウメロフ国家安全保障国防会議書記らが引き続き担当する。

米ブルームバーグ通信は２８日、ウメロフ氏らがトランプ米政権幹部らとの和平協議のため、米フロリダ州に向かったと伝えた。米ニュースサイト・アクシオスによると、当初、協議にはイェルマーク氏も出席する予定だったという。

タス通信によると、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は２８日、イェルマーク氏の解任について、「汚職スキャンダルによって引き起こされた深刻な政治的危機を証明する出来事が起きている」と非難した。