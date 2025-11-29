「大変な葛藤がありました」アルビレックス新潟シンガポールがクラブ名とエンブレムを変更
アルビレックス新潟シンガポールは27日、2026年からクラブ名とエンブレムを変更することを発表した。
新たなクラブ名は「アルビレックスジュロンフットボールクラブ (Albirex Jurong Football Club)」。エンブレムは従来のものから円形へと大胆に刷新されている。
新潟シンガポールChairmanを務める是永大輔氏はクラブ公式サイトを通じ、「大変な葛藤がありました。クラブ名もエンブレムも、クラブを象徴するもっとも大切なもののひとつです」と述べた上で、「しかし、2024-25シーズンからローカルクラブとして歩みはじめ、AFC Champions League目指すことが明確な目標となった今、レギュレーションに沿った変更が必要不可欠でした」と説明。
続けて「さまざまな観点から検討を重ねた結果、『クラブの成長をずっと温かく見守り続けてくれているJurong地域に恩返しがしたい』という想いが勝り、今回の決断に至りました。今ではクラブ一同『やってやろう!』という前向きな気持ちで溢れています」と新たな挑戦への意欲を示した。
【クラブ名・エンブレム変更のお知らせ】— Albirex Niigata FC (S) / アルビレックス新潟シンガポール (@ALB_S_FC) November 27, 2025
この度、アルビレックス新潟シンガポールでは2026年よりクラブ名およびエンブレムを変更することとなりましたのでお知らせいたします。
詳細はこちらhttps://t.co/QEG9f85vJK
チェアマン 是永大輔のコメント全文はクラブ公式Webよりご確認ください。 pic.twitter.com/BIIJWhpMv1