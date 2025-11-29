【クラブ名・エンブレム変更のお知らせ】



この度、アルビレックス新潟シンガポールでは2026年よりクラブ名およびエンブレムを変更することとなりましたのでお知らせいたします。



詳細はこちらhttps://t.co/QEG9f85vJK



チェアマン 是永大輔のコメント全文はクラブ公式Webよりご確認ください。 pic.twitter.com/BIIJWhpMv1