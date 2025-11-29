　アルビレックス新潟シンガポールは27日、2026年からクラブ名とエンブレムを変更することを発表した。

　新たなクラブ名は「アルビレックスジュロンフットボールクラブ (Albirex Jurong Football Club)」。エンブレムは従来のものから円形へと大胆に刷新されている。

　新潟シンガポールChairmanを務める是永大輔氏はクラブ公式サイトを通じ、「大変な葛藤がありました。クラブ名もエンブレムも、クラブを象徴するもっとも大切なもののひとつです」と述べた上で、「しかし、2024-25シーズンからローカルクラブとして歩みはじめ、AFC Champions League目指すことが明確な目標となった今、レギュレーションに沿った変更が必要不可欠でした」と説明。

　続けて「さまざまな観点から検討を重ねた結果、『クラブの成長をずっと温かく見守り続けてくれているJurong地域に恩返しがしたい』という想いが勝り、今回の決断に至りました。今ではクラブ一同『やってやろう!』という前向きな気持ちで溢れています」と新たな挑戦への意欲を示した。