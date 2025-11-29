「今どこ？」の一言が重い…。優しさ過剰な“踏み込みすぎ男子”の特徴
優しいはずなのに、なぜか疲れる。
そんな“優しさ過剰”な男性に心当たりはありませんか？
恋愛の序盤から距離をぐっと詰めてくる“踏み込みすぎ男子”は、一見誠実そうに見えて、実は相手のペースを奪いがちです。
そこで今回は、そんな男性に共通する特徴を解説します。
「今どこ？」が口癖。とにかく状況把握したがる
踏み込みすぎ男子の典型は、相手の行動を“逐一確認”しようとすること。
「今どこ？」「今日は誰と？」など、軽い質問のつもりでも、頻度が高いと圧に変わります。
こちらが答えるたびに、なんとなく行動を監視されているような感覚に。
そういう男性は、単に自分の不安を埋めたいだけでしょう。
優しさの連発で、気遣いから“干渉”へと変わる
「疲れてない？」「大丈夫？」と気遣ってくれるのは一見ありがたいもの。
でも、過剰に連発されると、本当に不調じゃなくても心が疲れてしまうものです。
優しさは本来、心を軽くしてくれるものだからこそ、すでに彼の“踏み込み”が深くなりすぎていると言えます。
甘い言葉の裏に“依存心”が潜んでいる
「会えないと寂しい」「もっと一緒にいたい」などをたくさん言う男性ほど、実は依存傾向が強いもの。
あなたが少しでも距離を取ると、不安が爆発するタイプです。
恋愛は本来、お互いのペースを尊重し合うものなので、きっと早い段階で限界が来てしまいます。
男性の優しさがあなたの自由や心地よさを奪うなら、それは“やりすぎ”。
恋は無理に合わせるものではないので、そんな優しさ過剰な“踏み込みすぎ男子”からは距離を置くべきでしょう。
