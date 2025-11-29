ÂçÃ«WBCÉ½ÌÀ¤Ç¡ÖºÇ°¡×¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×»×¤ï¤Ì±Æ¶Á¤ËÃ²¤¡¡¡È6500¢ª200000¡É¤ÎÄ¶¹âÆ¤Þ¤Ç¡Ä
¼çºÅ¼Ô¤ÏÃí°Õ´µ¯¡ÖÆþ¾ì¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÁê¾ì¤À¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥ê¥»¡¼¥ëÁê¾ì¤¬µÞÆ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇã¤¦¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¶õÀÊ¤Ð¤Ã¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇWBC¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÅ¾Çä»Ô¾ì¤ËÎ®¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£Âç¼ê¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Äê²Á6500±ß¤ÎÆü´ÚÀïC»ØÄêÀÊ¤¬1Ëç20Ëü±ß¡¢7000±ß¤Î¥Á¥§¥³Àï³°Ìî»ØÄêÀÊ¤¬1Ëç10Ëü±ß¤Ê¤É¤È¶¯µ¤¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë¶ÉÅöÆü¶õÀÊ¤Ð¤Ã¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦ºÇ°¡×
¡Ö¤Þ¤À±þÊç¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÇã¤¦¤Î¡©Å¾Çä¥ä¡¼¤Ë¶þ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡ª¡×
¡ÖWBC¤ÎÅ¾Çä²Á³Ê¥ä¥Ð¤¤¡¡Çã¤¦¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«WBC¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Í¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¥Æ¥ì¥Ó¸«¤ë¤è¤Ê¤¢¡×
¡Ö3Ç¯Á°¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Âç²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼çºÅ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¡¢ËÜ·ô¤òÍ½þ¤Ç¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£Í½þ¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â°ìÈÌÈÎÇä¤¬ÍèÇ¯1·î15Æü¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Àµµ¬¥ë¡¼¥È¤Ç¤ÎÆþ¼ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë