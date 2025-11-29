K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝team VASILEUS）と女優・川口葵（27）夫妻が29日までに夫婦のインスタグラムアカウント「世川家の日常」を更新。デートの様子を公開した。

夫婦のインスタグラムで「試合終わったので数ヶ月ぶりの2人でデート」と題して投稿。

「仕事の合間の数時間だったけど電車で田舎道移動したり神社行ったり20年ぶりくらいに動物園にも行ってきました」と報告し、デートの様子を公開した。

そして「ちゃんとしたデートも数年ぶりかも！葵さんいつもありがとう」と感謝の言葉を並べた。

ハッシュタグでは「#学問の神様の神社で」「#IQが上がりますようにってお願いしてた」「#その横で僕は」「#葵の天然が治りますようにってお願いしました」「#動物園では#５匹連続でうんちかおしっこされてた」「#みんなあおいの顔見るとうんちかおしっこする」「#尿意と便意を上げる女」「#カワウソの遠心力」と記した。

ネットでは「ツッコミどころ満載w」「見ててほっこりする」「可愛すぎる」「2人とも大好き」「ハッシュタグ最高」「幸せオーラ全開」などの声が上がった。