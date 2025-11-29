事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が27日、X（旧ツイッター）を更新。琉球大が発表した新種のハゼ「スーパーサイヤン」の写真を添付しつつ「想像してたよりもスーパーサイヤ人だったww」と、新種の魚の容姿に興味津々だった。

「スーパーサイヤン」は、琉球大（沖縄県西原町）が27日に公式ホームページで発表した新種のハゼの仲間。石垣島沖の、わずかな光のみが届く「トワイライトゾーン」と呼ばれる海域で、釣りによって採取されたハゼ。「鮮やかな黄色の帯が体を取り囲むように鰭にある極めて特徴的な体色を持ち、既知の種とは異なる新種であること」が分かったという。放射状に広がったヒレにほとばしるような黄色の模様が走り、まるで人気漫画ドラゴンボールの「スーパーサイヤ人」のような容姿で、学名は「「Vanderhorstia supersaiyan（ヴァンダーホルスティア・スーパーサイヤン）」と命名し、標準和名としては「エレキハゼ」と提唱したという。

琉球大学理学部海洋自然科学科生物系の小枝圭太助教と佐藤真央産学連携研究員、生物系の卒業生であり現在は黒潮生物研究所兼フリーの生物系ライターの研究員である平坂寛氏の共同研究チームによる命名。ハゼは平坂氏が釣り上げた。

猪狩は、この発表を報じた記事と、ハゼの写真を添付し「新種の魚の名前が『スーパーサイヤン』 想像してたよりもスーパーサイヤ人だったww」とポストしている。