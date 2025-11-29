全日本空輸（ANA）は、エアバスA320型機とエアバスA321型機の整備作業に伴い、きょう11月29日に65便を欠航する。

欧州航空安全機関（EASA）が発行した、耐空性改善命令（EAD）に基づく整備作業に伴うもの。影響人数は約9,400名。

ANAでは、「多くの運航便に遅延・欠航が発生し、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」としている。

■欠航便

NH571　東京/羽田（10：40）〜稚内（12：30）

NH572　稚内（13：15）〜東京/羽田（15：15）

NH552　函館（07：00）〜東京/羽田（08：30）

NH719　東京/羽田（08：55）〜大館能代（10：05）

NH720　大館能代（10：45）〜東京/羽田（12：00）

NH393　東京/羽田（07：15）〜庄内（08：15）

NH397　東京/羽田（10：40）〜庄内（11：40）

NH396　庄内（08：55）〜東京/羽田（10：00）

NH398　庄内（12：20）〜東京/羽田（13：25）

NH403　東京/羽田（10：10）〜秋田（11：15）

NH402　秋田（07：30）〜東京/羽田（08：40）

NH406　秋田（12：00）〜東京/羽田（13：10）

NH315　東京/羽田（10：15）〜富山（11：15）

NH312　富山（07：05）〜東京/羽田（08：10）

NH316　富山（11：55）〜東京/羽田（13：00）

NH747　東京/羽田（08：55）〜能登（09：55）

NH748　能登（10：40）〜東京/羽田（11：45）

NH986　大阪/伊丹（07：35）〜東京/羽田（08：40）

NH94　大阪/関西（07：05）〜東京/羽田（08：15）

NH412　神戸（07：05）〜東京/羽田（08：10）

NH677　東京/羽田（10：25）〜広島（11：55）

NH678　広島（12：35）〜東京/羽田（13：55）

NH693　東京/羽田（10：25）〜山口宇部（12：10）

NH696　山口宇部（12：50）〜東京/羽田（14：20）

NH725　東京/羽田（08：55）〜石見（10：30）

NH726　石見（11：15）〜東京/羽田（12：45）

NH383　東京/羽田（09：00）〜米子（10：25）

NH382　米子（07：20）〜東京/羽田（08：40）

NH386　米子（11：05）〜東京/羽田（12：25）

NH291　東京/羽田（06：55）〜鳥取（08：15）

NH292　鳥取（07：05）〜東京/羽田（08：15）

NH294　鳥取（8：40）〜東京/羽田（10：10）

NH631　東京/羽田（06：40）〜岩国（08：10）

NH634　岩国（09：00）〜東京/羽田（10：25）

NH585　東京/羽田（09：10）〜松山（10：45）

NH590　松山（11：30）〜東京/羽田（12：50）

NH531　東京/羽田（06：55）〜高松（08：15）

NH535　東京/羽田（11：25）〜高松（12：50）

NH534　高松（08：20）〜東京/羽田（10：35）

NH536　高松（13：35）〜東京/羽田（14：50）

NH281　東京/羽田（08：55）〜徳島（10：15）

NH282　徳島（10：55）〜東京/羽田（12：10）

NH563　東京/羽田（11：15）〜高知（12：25）

NH562　高知（07：45）〜東京/羽田（09：05）

NH566　高知（13：25）〜東京/羽田（14：40）

NH451　東京/羽田（07：15）〜佐賀（09：15）

NH452　佐賀（06：50）〜東京/羽田（08：25）

NH454　佐賀（09：55）〜東京/羽田（11：30）

NH643　東京/羽田（10：00）〜熊本（11：55）

NH642　熊本（08：10）〜東京/羽田（09：40）

NH646　熊本（12：35）〜東京/羽田（14：10）

NH602　宮崎（08：00）〜東京/羽田（09：50）

NH621　東京/羽田（09：25）〜鹿児島（11：20）

NH620　鹿児島（08：00）〜東京/羽田（09：40）

NH624　鹿児島（12：05）〜東京/羽田（13：45）

NH421　大阪/伊丹（08：00）〜福岡（09：10）

NH428　福岡（17：45）〜大阪/伊丹（18：55）

NH1181　富山（13：00）〜札幌/千歳（14：20）

NH1182　札幌/千歳（10：30）〜富山（12：20）

NH1224　札幌/千歳（15：30）〜仙台（16：40）

NH1229　仙台（17：20）〜札幌/千歳（18：35）

NH1711　大阪/関西（08：05）〜札幌/千歳（10：00）

NH1718　札幌/千歳（19：20）〜大阪/関西（21：40）

NH289　福岡（10：20）〜札幌/千歳（12：35）

NH290　札幌/千歳（14：20）〜福岡（17：00）