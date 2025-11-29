ANA、エアバスA320ファミリーの整備作業で65便欠航
全日本空輸（ANA）は、エアバスA320型機とエアバスA321型機の整備作業に伴い、きょう11月29日に65便を欠航する。
欧州航空安全機関（EASA）が発行した、耐空性改善命令（EAD）に基づく整備作業に伴うもの。影響人数は約9,400名。
ANAでは、「多くの運航便に遅延・欠航が発生し、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」としている。
NH571 東京/羽田（10：40）〜稚内（12：30）
NH572 稚内（13：15）〜東京/羽田（15：15）
NH552 函館（07：00）〜東京/羽田（08：30）
NH719 東京/羽田（08：55）〜大館能代（10：05）
NH720 大館能代（10：45）〜東京/羽田（12：00）
NH393 東京/羽田（07：15）〜庄内（08：15）
NH397 東京/羽田（10：40）〜庄内（11：40）
NH396 庄内（08：55）〜東京/羽田（10：00）
NH398 庄内（12：20）〜東京/羽田（13：25）
NH403 東京/羽田（10：10）〜秋田（11：15）
NH402 秋田（07：30）〜東京/羽田（08：40）
NH406 秋田（12：00）〜東京/羽田（13：10）
NH315 東京/羽田（10：15）〜富山（11：15）
NH312 富山（07：05）〜東京/羽田（08：10）
NH316 富山（11：55）〜東京/羽田（13：00）
NH747 東京/羽田（08：55）〜能登（09：55）
NH748 能登（10：40）〜東京/羽田（11：45）
NH986 大阪/伊丹（07：35）〜東京/羽田（08：40）
NH94 大阪/関西（07：05）〜東京/羽田（08：15）
NH412 神戸（07：05）〜東京/羽田（08：10）
NH677 東京/羽田（10：25）〜広島（11：55）
NH678 広島（12：35）〜東京/羽田（13：55）
NH693 東京/羽田（10：25）〜山口宇部（12：10）
NH696 山口宇部（12：50）〜東京/羽田（14：20）
NH725 東京/羽田（08：55）〜石見（10：30）
NH726 石見（11：15）〜東京/羽田（12：45）
NH383 東京/羽田（09：00）〜米子（10：25）
NH382 米子（07：20）〜東京/羽田（08：40）
NH386 米子（11：05）〜東京/羽田（12：25）
NH291 東京/羽田（06：55）〜鳥取（08：15）
NH292 鳥取（07：05）〜東京/羽田（08：15）
NH294 鳥取（8：40）〜東京/羽田（10：10）
NH631 東京/羽田（06：40）〜岩国（08：10）
NH634 岩国（09：00）〜東京/羽田（10：25）
NH585 東京/羽田（09：10）〜松山（10：45）
NH590 松山（11：30）〜東京/羽田（12：50）
NH531 東京/羽田（06：55）〜高松（08：15）
NH535 東京/羽田（11：25）〜高松（12：50）
NH534 高松（08：20）〜東京/羽田（10：35）
NH536 高松（13：35）〜東京/羽田（14：50）
NH281 東京/羽田（08：55）〜徳島（10：15）
NH282 徳島（10：55）〜東京/羽田（12：10）
NH563 東京/羽田（11：15）〜高知（12：25）
NH562 高知（07：45）〜東京/羽田（09：05）
NH566 高知（13：25）〜東京/羽田（14：40）
NH451 東京/羽田（07：15）〜佐賀（09：15）
NH452 佐賀（06：50）〜東京/羽田（08：25）
NH454 佐賀（09：55）〜東京/羽田（11：30）
NH643 東京/羽田（10：00）〜熊本（11：55）
NH642 熊本（08：10）〜東京/羽田（09：40）
NH646 熊本（12：35）〜東京/羽田（14：10）
NH602 宮崎（08：00）〜東京/羽田（09：50）
NH621 東京/羽田（09：25）〜鹿児島（11：20）
NH620 鹿児島（08：00）〜東京/羽田（09：40）
NH624 鹿児島（12：05）〜東京/羽田（13：45）
NH421 大阪/伊丹（08：00）〜福岡（09：10）
NH428 福岡（17：45）〜大阪/伊丹（18：55）
NH1181 富山（13：00）〜札幌/千歳（14：20）
NH1182 札幌/千歳（10：30）〜富山（12：20）
NH1224 札幌/千歳（15：30）〜仙台（16：40）
NH1229 仙台（17：20）〜札幌/千歳（18：35）
NH1711 大阪/関西（08：05）〜札幌/千歳（10：00）
NH1718 札幌/千歳（19：20）〜大阪/関西（21：40）
NH289 福岡（10：20）〜札幌/千歳（12：35）
NH290 札幌/千歳（14：20）〜福岡（17：00）