中部国際空港は、「プレミアムラウンジ セントレア」と「第2プレミアムラウンジ セントレア」の有料同伴者料金を12月20日から改定する。

プレミアムラウンジ セントレアでは、現在は12歳以下無料、13〜17歳が630円、18歳以上が1,250円となっているが、改定後は2歳以下無料、3〜11歳が742円、12歳以上が1,485円となる。楽天カード同伴者料金の1,570円は据え置く。

第2プレミアムラウンジ セントレアでは、現在は12歳以下無料、13〜17歳が630円、18歳以上が1,570円となっているが、改定後は2歳以下無料、3〜11歳が742円、12歳以上が1,570円となる。MUFJカード、DCカード、NICOSカード、アメリカン・エキスプレスカード、au PAY同伴者料金の1,250円は1,485円に改定する。

有料同伴者料金と有料利用時（第2のみ）の利用料金の支払い方法を変更する。現行は現金またはクレジットカードとなっているが、同日以降はクレジットカード・電子マネー・コード決済に対応し、完全キャッシュレスとする。

プレミアムラウンジ セントレアと第2プレミアムラウンジ セントレアでは、対象カードが異なるので注意が必要。このほか同空港には、レクサスカードまたはTS CUBIC CARDゴールド保有者向けのQUALIA LOUNGEを設置している。場所はいずれも第1ターミナル3階一般エリア。料金はいずれも税込。