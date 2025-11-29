東京のお正月アフタヌーンティー3選。新春を彩る干支スイーツやいちご×抹茶、7日限定メニューも要チェック
◆東京のお正月アフタヌーンティー3選。新春を彩る干支スイーツやいちご×抹茶、7日限定メニューも要チェック
画像：LobbyLoungeFontaine／ロイヤルパークホテル
東京の人気ホテル＆ラウンジから、新年の訪れを華やかに彩るアフタヌーンティーを厳選してご紹介。干支“午”をモチーフにした和洋スイーツや、いちご×抹茶の新春限定メニュー、7日間だけの特別ハイティーなど、この季節だけの贅沢なひとときを楽しめるプランが勢揃い。新年の始まりにふさわしい、心躍るティータイムを見つけて。
グランド ハイアット 東京（六本木）／干支モチーフの「午もなか」も！いちご×抹茶のスイーツを堪能
グランド ハイアット 東京内にある「フレンチ キッチン」が贈るのは、新年を祝う「ストロベリー＆宇治抹茶 アフタヌーンティー」。
スイーツには、2026年の干支“午（うま）”の顔をモチーフにした、特製抹茶クリームと和栗を挟みこんだもなかをはじめ、抹茶のほろ苦さといちごの甘酸っぱさが絶妙に調和したロールケーキ、大小のシュークリームを重ねたフランス伝統菓子ルリジューズなど、いちごと抹茶を存分に楽しめる6種類がラインナップ。セイボリーには、10層のビーフパストラミを挟んだクロワッサンサンドや、金箔をあしらったモッツァレラムース、桜チップで燻したスモークサーモンのタルタルなど、多彩な味わいを用意。
六本木ホテルのラグジュアリーな空間で、新年の幕開けを祝福する華やかなひとときを過ごして。
ストロベリー&宇治抹茶 ニューイヤー アフタヌーンティー+カフェフリー（1/5〜1/31）
店舗名：THE FRENCH KITCHEN／グランド ハイアット 東京
住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 2F
提供期間：2026/1/5（月）〜31（土）
予約可能人数：1人〜8人
料金：8,223円
※税・サ込
ロイヤルパークホテル（水天宮前）／新年を祝う和と洋が調和した華やかなアフタヌーンティー
水天宮前駅直結のロイヤルパークホテル1階に広がる「ロビーラウンジ フォンテーヌ」。こちらでは、和スイーツが揃うこの時期だけのお正月をイメージしたアフタヌーンティーを開催。
かわいらしい白馬のチョコレート細工や幸運のお守りともいわれる馬の蹄鉄に見立てた「午の蹄鉄オニオンパイ」、馬の好物にんじんをイメージした「キャロットブランマフィン」など、午年にちなんだスイーツやセイボリーがスタンドを華やかに彩る。スミックティーの紅茶含む17種類のドリンクを飲み替え自由で楽しめるのもうれしい。
パティシエの遊び心が光るアフタヌーンティーで、おいしいお正月を迎えよう。
【新春アフタヌーンティー】+豊富な種類のカフェフリー（平日・2時間制）
店舗名：Lobby Lounge Fontaine／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル 1F
提供期間：2025/12/26（金）〜2026/1/18（日）
予約可能人数：1人〜4人
料金：8,000円
※税・サ込
THE GRAND GINZA（銀座）／7日間限定プラン！充実のセイボリーとスイーツに加え、名物の苺のミルフィーユも
GINZA SIXの最上階に集まる多目的な空間「THE GRAND GINZA」。その一角にある「THE GRAND LOUNGE」にて、18時以降限定で食事としての利用におすすめのハイティーセットが7日間限定で登場！
フレンチレストランのメニュー含むイブニングハイティー特製のセイボリー8種に加え、鏡餅に初日の出など、お正月らしいモチーフのスイーツ3種がスタンドオン。さらに、黒毛和牛サーロインのローストビーフ、名物の苺のミルフィーユまで揃う大満足のラインナップに舌鼓を。飲み物は、世界屈指のラグジュアリーブランド「TWG」の紅茶など15種類以上からチョイスできる、2時間のカフェフリースタイル。
大人の雰囲気漂うラウンジで、明るい1年の始まりを祝うこの時期だけの特別なプランを楽しんで。
新春を寿ぐイブニングハイティー+TWG紅茶など2時間カフェフリー
店舗名：THE GRAND LOUNGE／THE GRAND GINZA
住所：東京都中央区銀座六丁目10-1 GINZA SIX 13F
提供期間：2026/1/3（土）〜9（金）
予約可能人数：2人〜4人
料金：7,480円
※税・サ込
画像：LobbyLoungeFontaine／ロイヤルパークホテル
