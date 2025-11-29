バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第6話にて、日本人ベーシストのマシャが安定感のあるステージで魅了した。

【映像】イケメンすぎると話題の日本人ベーシストの顔面

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

慣れないファンクのビートに猛特訓

第4ラウンドのチームユニットバトルがスタートした。ロックバンド・思想に溺れた夜のメンバーとして東京で活動するイケメンベーシストのマシャ（23歳）と、圧倒的な技術と仮面で異様な雰囲気を放つドラマーのハギワ（自称3歳）は、同じチームでRIIZE「Get A Guitar」を演奏する。これまでの視聴者投票の中間順位で、ハギワが1位、マシャが2位にランクインしたこともあり、人気を博している2人だ。

ロック畑でプレイしてきたマシャは、ファンクなビートがなかなか体に馴染まない様子。「これがファンクなフレーズかなと思っていても、実際に弾いてみたら難しい」と苦労を語り、リズムを体に覚え込ませるためにハギワと一緒にスタジオに入り、集中して練習を重ねた。

中間テストではグルーヴィなメンバーのプレイに、審査員は思わず笑顔に。イ・ジャンウォンは「ハギワとマシャがしっかり土台を作ってくれたのでよかった。特にハギワさんがさまざまなスタイルの演奏を見せてくれて、聞き応えがあったと思います」と絶賛。その後の練習では、ステージでの爆発力に定評があるマシャがメンバーを鼓舞し、パフォーマンスのコツを伝授。メンバーは結束力と自信を積み重ねていった。

本番のステージではメンバーが縦横無尽にステージを歩く演出で魅せ、マシャがハギワの元へ向かい顔を近づけると、観客から大きな歓声が上がる。ハギワがスティックを片手で回したり、マシャが銃を撃つようにベースのネックを観客に向けてアピールしたりと、変化に富んだステージで視線を惹きつけた。またマシャは巧みなベースソロを披露し、「うまいね」と審査員を唸らせる。最後は花道に歩み出て手を伸ばし、観客とのコミュニケーションを楽しんだ。

参加者は「音楽性と大衆性を同時に手に入れたね」と絶賛。審査員のイ・ジャンウォンは「素晴らしかったです。中間テストよりはるかに良くてびっくりしました。みんなかわいすぎて、思わずお父さんのように笑顔になりました」「パフォーマンスもコンセプトも演奏も素晴らしかった。座って見ようと思ったけど、思わず立ち上がってしまいました」と感嘆した。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）