ANA国内線65便欠航で約9400人に影響…羽田の欠航専用カウンターは長蛇の列　エアバスA320とA321のソフトウェア改修

全日空は29日、機体の整備作業のため、国内線65便を欠航すると発表した。全日空によると、29日朝からエアバス320型機と321型機の一部にアップデート作業が入った影響で、国内線で65便が欠航となり、約9400人に影響が出る。

現時点で復旧のめどはたっておらず、全日空は、「この度はお客さまに多大なるご迷惑をおかけいたしますこと深くおわび申し上げます。欠航対象便のお客さまにはご連絡をご案内しています」とコメントしている。

東京・羽田空港第2ターミナルには欠航専用カウンターが設けられ、長蛇の列ができている。熊本で行われるライブに行く予定だったという女性2人組は、「車の中でオンラインチェックインを済ませた際に『欠航』となりパニックでした」と話した。

ヨーロッパ航空機大手のエアバスは28日、主力のジェット旅客機A320シリーズの機体に強い太陽の放射が当たると「飛行を制御する操作に不可欠なデータを破損する可能性があることが判明した」と発表。約6000の機体が運航を停止する見通しで、各国の航空会社に影響が広がっている。

エアバスは「乗客や顧客に運航の混乱をもたらすことを認識している。ご不便をおかけし申し訳ありません」としている。