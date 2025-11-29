今週のオープニングレースとなる土曜東京１Ｒの２歳未勝利戦（ダート１６００メートル）で、いきなり“ロイヤル”の共演だ。タワーオブロンドン産駒で戸崎圭騎乗の３番人気ロイヤルスパイア（牡２歳、美浦・栗田）と、ニューイヤーズデイ産駒でマーカンド騎乗の４番人気ロイヤルアデレード（牡２歳、美浦・加藤征）が出走。スパイアが果敢にハナを奪う形で逃げ粘って２着、後者のアデレードは直線で末脚を伸ばして４着と好走した。勝ったのは６番人気のセントゴーデンスだった。

ＴＢＳ系人気ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」を彷彿とさせる馬名だが、スパイアの馬主はゴドルフィンで、後者のアデレードは丸山担氏の所有馬でオーナーは異なっている。前者のスパイアに騎乗した戸崎圭はドラマにも出演している。

ネット上では、「ロイヤルファミリーに出てきそうな名前の子が２頭もおる」、「妻夫木くんや佐藤さんが出てきそうな気がするの私だけ？」、「ロイヤルファミリーのサインもなにも、ストレートすぎ」、「ロイヤルファミリーきっかけで“ちょっと競馬してみよう”なんて思っている方、きょうの東京１Ｒがオススメです」などと盛り上がっていた。