「席を外すと、絶対オレの場所取られる」



そんなコメントとともに投稿された1枚が、大きな笑いと癒しを呼んでいます。写っているのは、丸い座布団にちょこんと座るチワワの「タケオしゃん」（13歳・男の子）。その後ろでは家族がテーブルを囲んで麻雀中ーーどうやら投稿主さんが席を離れた瞬間、すかさず座り込み、“自分の席”としてキープしたようです。



まるで「してやったり！」と言わんばかりの満面の笑み。1.4万件超の“いいね”が集まり、「かわいすぎる」「絶妙にジャマしてないのがまた良い」など、クスッと笑える光景が注目されています。投稿主のXユーザー・じゅんじゅんさん（@junjun_kana）に話を伺いました。



席を外すたび“取られる”ループに爆笑

ーー撮影時の状況について教えてください。



「この日は、私の長女ちゃんと彼氏くんが家に来て3人で麻雀をしていました。トイレなどで席を外すたびに、戻ると私の席にちょこんと座っているので、とてもかわいかったです。このように場所を取られることはよくあります。でもこのときは、普段は出していない麻雀用の丸いクッションを置いたところ、その上にちんまり座っていたのがツボにはまりましたね」



ーーその光景を目にしたときのお気持ちは？



「『ぐぉ〜かわいい！ 写真、写真！』という感じでした」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「申し訳ないと思いつつ、どいてもらって麻雀を続行しました。タケオしゃんはあちこちウロウロしながら、長女ちゃんや私の足、雀卓にアゴを乗せてくつろいでました」



ーータケオしゃんはどんな性格の子ですか。



「散歩が大好きです。天気に関係なく365日、朝晩30分〜1時間ほど散歩します。休日の朝は、ゴミ拾いをしながらの散歩をしています」



リプライにはクスッと笑える声が続々と寄せられました。



「死守！」

「豊臣秀吉」

「指定席よろしくだワン」

「代われ、賭け雀はこうやる」

「うちも枕とか布団のど真ん中とられる（笑）」

「ビックリした！ ルンバに乗ってるのかと思ったw」

「ピッタリサイズの座布団。温めてくれてるんじゃないかい？」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）