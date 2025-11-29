古川雄大さんが、2025年11月29日放送のNHK『土スタ』に出演。夜ドラ「コトコト〜おいしい心と出会う旅〜」出演裏話などを披露します。そこで、古川さんが出演中の大河ドラマ「べらぼう」について語った記事を再配信します。*****江戸のメディア王として、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築いた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜流星）の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。ドラマ内で存在感を発揮しているのが、北尾政演（のちの山東京伝）です。第13回から既に登場している政演ですが、ここから絵師、戯作者、ベストセラー作家として、さらにマルチな才能を開花。蔦重のパートナーとして欠かせない存在となっていきます。演じる古川雄大さんにお話をうかがいました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

【写真】29回以降、苦悩が表に現れ始める政演。その政演へ身を寄せるのはまさかの…

* * * * * * *

大河ドラマ出演の反響

『べらぼう』では北尾政演（山東京伝）役を演じているんですが、事前に皆さんが予想していたよりも、ドラマに出てきた政演がずっと明るかったようで（笑）。

それだけでも、反響はすごくありました。

僕は村の出身なんですが、おじいちゃん、おばあちゃんが多く住む長寿の地域なので、母親が銭湯に行ったりすると頻繁に声を掛けられるそうです。

もちろん、ほかにも多くのドラマへ出演させていただいていますが、これだけ幅広い層の方から見ていただけていることを実感するのは、やはり大河ドラマならではかもしれないです。

疎遠だった友達からも「あのさ、大河ドラマ、出るんだって？」と久しぶりに連絡が来て…。ドラマ出演をきっかけに、やりとりをすることが出来ました。とても感謝しています（笑）。

台本を渡された時には、「政演はとにかく色男」だと言われました。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

“色男”と聞いて、勝手に少しセクシーな人物をイメージしていたんですが、進んでいくうちに「『べらぼう』の登場人物中、もっとも陽気」と聞かされて。今で言う“パーティーピープル”みたいな役割を求められていたことを知りました。

それでいざ“根っからの陽気さ”みたいなものを表現しようとしたら、これがなかなか難しくて。そもそも僕自身とは真逆なので…。

政演のことが羨ましい

最初に芝居を見せた際にも、演出から「もっともっとチャラく！」と。それで悩んでいたら、「何も考えず、とにかく頭の中は常に女性のことでいっぱい、という感じで」と言ってもらえたのが、ヒントになりました。

それで、ただ底抜けに明るいというより、吉原のように、背景に彼を高揚させる存在があって、その影響でウキウキしている、というイメージが出来て。「吉原に行きませんか？」、なんて一言を入れてもらうことで脚本にも助けてもらいながら、今の政演のキャラクターにたどり着くことができました。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

政演という人物についての印象は、一言で言って“羨ましい”ですね。特に、多少まずいことを言っても「まあ、あいつならしょうがねえな」って済まされたりするところが羨ましいです。

実は僕自身、そういう存在に憧れた時期があって。

自分で言うのもなんですが、僕って怒られやすいタイプだと思うんです。たとえば、稽古場でも周りから何も言われない人と、なぜかよく怒られる人がいるなか、僕は割と後者で（笑）。

普段から、器用に立ち回ることが苦手なタイプなので、下手なことを言ったり、変なことをしても憎まれないような人って良いなあ、と本気で思っていた時期がありました。

確かに21回では恋川春町からキレられますが、当の本人は気にすることなく、しまいには踊っていたりする（笑）。

それでいて人の懐にもすんなり入っていくわけで、やはり政演は自分とかなり異なるキャラクターですし、率直に言って羨ましいです。

政演から見た蔦重

政演から見た蔦屋重三郎、その入り口はもちろん吉原ですよね。この人の近くにいれば吉原で遊べるぞ、っていう。加えて蔦重は吉原、政演は深川という、それぞれ江戸文化が強い地域で育ったという背景も、すんなり馴染めた理由だったかもしれません。

でも徐々にセンスやひらめきなど、苦難を切り拓いていく蔦重という人物そのものの“人間力”に惹かれていきます。

政演も自分のセンスに頼って生きてきた人物なので、そういった部分で惹かれるところがあったのかもしれないですね。そのあたりも今夜放送される29回を見ていただけると、あらためて伝わるように思います。

この先も、二人にはいろいろとありますが、「才能ある者同士が、切磋琢磨して進んでいく」という面が色濃くなっていきます。

蔦重がいなければ、政演はやっていけなかったのかもしれない、一歩を踏み出せなかったのかもしれない…といった側面が描かれます。

先ほど僕は、自分の性格と距離のあるキャラクターを演じている、と話しましたが、普段やりとりをする限り、横浜流星さんも蔦重とはかなり違う性格だと思うんです。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

根がすごくまじめで、そして芝居は本当にストイック。出番が終われば、すぐにモニターの元へ向かっていって自分の演技をチェックされています。

そんな姿勢で座長として“どん”とドラマの中心にいらっしゃるので、頼もしく感じます。支えたいというとおこがましいかもしれませんが、共に戦いたい、という思いはありますね。

森下脚本について

森下佳子さんが脚本を担当されたドラマには、これまでも何本か出演させていただいてきましたが、今回は初の大河ドラマとなります。

実際に演じてみて、森下さんの脚本の魅力は、やはりそれぞれの人物をすごく深いところまで描いてくださっている点にあると感じています。

ドラマに登場する人、一人一人の背景をしっかり描いてくださるので、人間ドラマが自然と豊かになる。だからこそ、そこで生まれる感情を、視聴者の皆さんも捉えやすくなるのではないかと思います。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

また「べらぼう」のように長い期間や時代を描くものだと、そのどこを抜粋するか、そして動かせない史実がある中、フィクションをどこに織り混ぜていくかというバランスがあると思うのですが、森下さんの脚本はそのあたりのバランス感覚が素晴らしいです。

田沼意知と花魁・誰袖の恋愛なんて、その典型ですよね。

脚本が全て描いてくださっているから、演じる側も、疑問を感じずに脚本にそのまま身を委ねることができます。

ドラマにすんなり入っていけるのが、演じる一人として、本当に有難いです。

第２９回で政演の苦悩が

とにかく陽気なキャラクターだった政演ですが、今夜放送される29回以降、戯作者としての苦悩が徐々に表に現れ始めます。

僕自身、こんな展開になることを予想していなかったので、自ら演じながら驚かされていて…。

ただ前半、そういった側面があるのを意識せずに演じてきたのが、結果的に良かったようにも感じています。

また29回には、ドラマ内にある仕掛けを用意しています。その仕掛けを通じて、政演が蔦重という存在によってさらに引き上げられていく、といった構図が象徴的に描かれます。

様々なドラマが詰め込まれた回になっていると思いますので、僕自身も放送が楽しみですが、視聴者の皆さんも楽しんでいただけたら演者として幸いです。