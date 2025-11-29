＜協力ゼロ男＞引っ越し初日に娘の夜泣き…隣人からの壁ドン。怖い…不安しかない。涙【第3話まんが】
私はホノカ。ペット可の物件探しは難航。やっと見つけた良さそうな戸建ては、ショウタに「家賃が高い」と反対されました。焦った私たちは、今よりも狭い2LDKで妥協することに。引っ越し準備もワンオペ育児で全く進まず、一時保育を提案するもショウタから反対されてしまいました。そのうえ遠方の親に頼るという、現実的でない案を出す始末……。結局、私が1人で荷造りに追われる羽目になったのです。全く手伝わないショウタに、私の不満は募るばかりです。
メルは新しい環境に落ち着くことができず、とくに夜はぐずってばかり。抱っこしたり、おもちゃで気をひいたり、あれこれ試していますがなかなか泣き止みません。そんな状況もどこ吹く風でショウタは隣でいびきをかいて寝ています。
メルがひときわ大きく泣いたそのとき、「ドン！」という大きな音が壁から響きました。私は思わずびくりと肩をすくめてしまいました。おそらく隣人からの壁ドンというやつでしょう。しかしメルは泣き止む様子を見せません。隣の部屋からは再び、「ドン！ ドン！」と、さっきよりも強い音が響き渡りました。今度の音には明らかに怒りが込められています。
やっと引っ越した新居は段ボールの山。ショウタは手伝わないくせに文句ばかりです。
夜になるとメルは落ち着かず夜泣きの嵐。
隣でいびきをかくショウタに腹が立ちます。
必死であやしますが泣き止まず、隣人からは壁ドンされてしまいました。
パニックになる私とは対照的に、のんきに寝るショウタに怒りがこみ上げます。
ショウタの身勝手な行動のせいで、メルも私もこんな目に遭っているというのに
。この先どうなってしまうのでしょう。こんな日々がずっと続くのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
