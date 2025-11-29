2026年1月9日（金）【巨人】高梨雄平投手＆大勢投手トークイベント『ナシガチFes!! 2026』！今回は《第一部》と《第二部》の二部制で開催！！

2026年1月9日（金）開催決定！

オフシーズンにしかできないプレミアムなトークイベント！！

今回で3回目となる読売ジャイアンツ高梨雄平投手＆大勢投手が出演するトークイベント『ナシガチFes!!2026』を、2026年1月9日（金）品川区「きゅりあん8F大ホール」で開催します。

『ナシガチFes!!』初の試みとして、今回は《第一部》と《第二部》の二部制で開催！！

《第一部》は、高梨雄平投手と高梨投手の後輩で（日本一マッチョな）フリーアナウンサーの雫石将克さんをゲストにお迎えし、MCの梅澤廉さんを加えた３名で、進路やキャリアに悩むすべての方に贈るトークセッション。

「人生の分岐点で何を考え選択してきたのか」をテーマに、登壇者３名が自身の経験をもとに語り合う、誰もが一度は直面する“進路やキャリアの選択”について深く考える特別なトークイベントです。

★チケットは12/1（月）11:00から販売開始★

《第二部》は、先輩後輩の仲良しコンビ！高梨投手と大勢投手の掛け合いトークによる『ナシガチFes!!2026新春スペシャル』を開催。

こちらもお二人と交流が深い、お茶の間でお馴染みのあの方がMCとして登場し、質問コーナーやクイズでご来場の皆さんと一緒に楽しく盛り上がります。

会場の座席は、前方スペース＆スリーショット写真撮影特典付きの〔S席〕と〔一般席〕の2種類で、〔S席〕は12/1（月）11:00から抽選先行受付が開始となり、〔S席〕受付終了後の12/15（月）11:00から〔一般席〕チケットが販売になります。

★〔S席〕抽選先行受付は12/1（月）11:00～12/12日（金）23:59まで★

★〔一般席〕チケットは12月15日（月）11:00から販売開始★

チケット情報の詳細とお申込みはPassMarket（パスマーケット）から検索



●《第一部》イベント概要

『ナシガチFes!!《第一部》 高梨雄平投手・雫石将克さん・梅澤廉さんによるトークイベント』

テーマ：～人生の分岐点で何を考え選択してきたのか～

《第一部》のチケットは12月1日（月）11:00から販売開始

↓ 申込みはこちらから！ ↓

チケット購入ページ（別タブで開きます）

【開催日時】

2026年1月9日（金）15:30～16:30

※14:30受付開始

※15:30『ナシガチFes!!《第一部》』開始

テーマ：～人生の分岐点で何を考え選択してきたのか～

※16:30『ナシガチFes!!《第一部》』終了



【出 演】

高梨雄平投手（読売ジャイアンツ）

雫石将克さん（フリーアナウンサー）

梅澤廉さん（ナシガチFes!! MC）

※《第一部》は上記３名が出演するイベントです



●《第二部》イベント概要

『ナシガチFes!!《第二部》2026新春スペシャル』

《第二部》の〔S席〕抽選先行受付は期間は12/1日（月）11:00～12/12日（金）23:59まで

↓ 申込みはこちらから！ ↓

チケット購入ページ（別タブで開きます）

《第二部》の〔一般席〕チケットは12月15日（月）11:00から販売開始

↓ 申込みはこちらから！↓

チケット購入ページ（別タブで開きます）

【開催日時】

2026年1月9日（金）18:30～20:00（スリーショット写真撮影会は20:30終了予定）

※17:15受付開始

※18:30『ナシガチFes!!《第二部》』開始

※20:00『ナシガチFes!!《第二部》』終了

※20:10スリーショット写真撮影会を開始～20:30終了予定



【出 演】

高梨雄平投手（読売ジャイアンツ）

大勢投手（読売ジャイアンツ）

※《第二部》は上記２名他が出演するイベントです

【会 場】

品川区立総合区民会館「きゅりあん8F大ホール」

※〒140-0011 東京都品川区東大井5-18-1

※《第一部》《第二部》ともに上記会場で開催となります

※ご来館には電車・バスなど公共交通機関をご利用ください



注意事項：販売サイトPassMarket（パスマーケット）でご確認ください

【主 催】

株式会社日本文芸社「ラブすぽ」