2026年1月9日（金）【巨人】高梨雄平投手＆大勢投手トークイベント『ナシガチFes!! 2026』！今回は《第一部》と《第二部》の二部制で開催！！
2026年1月9日（金）開催決定！
オフシーズンにしかできないプレミアムなトークイベント！！
今回で3回目となる読売ジャイアンツ高梨雄平投手＆大勢投手が出演するトークイベント『ナシガチFes!!2026』を、2026年1月9日（金）品川区「きゅりあん8F大ホール」で開催します。
『ナシガチFes!!』初の試みとして、今回は《第一部》と《第二部》の二部制で開催！！
《第一部》は、高梨雄平投手と高梨投手の後輩で（日本一マッチョな）フリーアナウンサーの雫石将克さんをゲストにお迎えし、MCの梅澤廉さんを加えた３名で、進路やキャリアに悩むすべての方に贈るトークセッション。
「人生の分岐点で何を考え選択してきたのか」をテーマに、登壇者３名が自身の経験をもとに語り合う、誰もが一度は直面する“進路やキャリアの選択”について深く考える特別なトークイベントです。
★チケットは12/1（月）11:00から販売開始★
《第二部》は、先輩後輩の仲良しコンビ！高梨投手と大勢投手の掛け合いトークによる『ナシガチFes!!2026新春スペシャル』を開催。
こちらもお二人と交流が深い、お茶の間でお馴染みのあの方がMCとして登場し、質問コーナーやクイズでご来場の皆さんと一緒に楽しく盛り上がります。
会場の座席は、前方スペース＆スリーショット写真撮影特典付きの〔S席〕と〔一般席〕の2種類で、〔S席〕は12/1（月）11:00から抽選先行受付が開始となり、〔S席〕受付終了後の12/15（月）11:00から〔一般席〕チケットが販売になります。
★〔S席〕抽選先行受付は12/1（月）11:00～12/12日（金）23:59まで★
★〔一般席〕チケットは12月15日（月）11:00から販売開始★
チケット情報の詳細とお申込みはPassMarket（パスマーケット）から検索
●《第一部》イベント概要
『ナシガチFes!!《第一部》 高梨雄平投手・雫石将克さん・梅澤廉さんによるトークイベント』
テーマ：～人生の分岐点で何を考え選択してきたのか～
《第一部》のチケットは12月1日（月）11:00から販売開始
↓ 申込みはこちらから！ ↓
チケット購入ページ（別タブで開きます）
【開催日時】
2026年1月9日（金）15:30～16:30
※14:30受付開始
※15:30『ナシガチFes!!《第一部》』開始
テーマ：～人生の分岐点で何を考え選択してきたのか～
※16:30『ナシガチFes!!《第一部》』終了
【出 演】
高梨雄平投手（読売ジャイアンツ）
雫石将克さん（フリーアナウンサー）
梅澤廉さん（ナシガチFes!! MC）
※《第一部》は上記３名が出演するイベントです
●《第二部》イベント概要
『ナシガチFes!!《第二部》2026新春スペシャル』
《第二部》の〔S席〕抽選先行受付は期間は12/1日（月）11:00～12/12日（金）23:59まで
↓ 申込みはこちらから！ ↓
チケット購入ページ（別タブで開きます）
《第二部》の〔一般席〕チケットは12月15日（月）11:00から販売開始
↓ 申込みはこちらから！↓
チケット購入ページ（別タブで開きます）
【開催日時】
2026年1月9日（金）18:30～20:00（スリーショット写真撮影会は20:30終了予定）
※17:15受付開始
※18:30『ナシガチFes!!《第二部》』開始
※20:00『ナシガチFes!!《第二部》』終了
※20:10スリーショット写真撮影会を開始～20:30終了予定
【出 演】
高梨雄平投手（読売ジャイアンツ）
大勢投手（読売ジャイアンツ）
※《第二部》は上記２名他が出演するイベントです
【会 場】
品川区立総合区民会館「きゅりあん8F大ホール」
※〒140-0011 東京都品川区東大井5-18-1
※《第一部》《第二部》ともに上記会場で開催となります
※ご来館には電車・バスなど公共交通機関をご利用ください
注意事項：販売サイトPassMarket（パスマーケット）でご確認ください
【主 催】
株式会社日本文芸社「ラブすぽ」