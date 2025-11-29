マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が29日、埼玉県内で「第1回イチロー DREAM FIELD DAY」を開催した。

衣料品メーカー「ユニクロ」の協力で、次世代の夢を育む活動として実施。プロテニス選手の錦織圭、元サッカー日本代表の内田篤人さんも参加。それぞれのスポーツを子どもたちに教えた。

イベントの冒頭であいさつしたイチローさんは「好きなスポーツ、僕が好きなものである野球に出会ったのは3歳の時。好きなことが見つかると、どんどん打ち込んでいく。どんどんうまくなって、手応えを実感できるから子どもにとって凄い楽しいことです。頑張ってレベルが上がると壁にぶつかるけど、好きだから挑戦できる」と、幼いうちに「好きなこと」を見つける大切さを強調。

今回のイベントを通じて「野球だけじゃなくテニス、サッカー。いろんなことにトライして、好きなことを見つけるきっかけになる日にしてほしい」と、子どもたちに優しく語りかけた。

朝とあって寒さもあり、錦織と内田さんは足にレギンスを履いていたが、イチローさんは素足の短パン姿。「52歳の僕が一人短パンで、2人を見てびっくりしたんだけど！」と言うと、錦織と内田さんは「すみません！」。笑顔のイチローさんは「おじさん、頑張ります。子どもの頃の気持ちを思い出してみんなと楽しみたい」と話した。