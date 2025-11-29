ウクライナ大統領府の長官で、ロシアとの和平交渉も主導していたイェルマーク氏が辞任/Gleb Garanich/Reuters/File via CNN Newsource

キーウ（CNN）ウクライナで最も影響力のある政治的策士の一人で、ゼレンスキー大統領の側近でもあるアンドリー・イェルマーク大統領府長官が辞任した。汚職対策機関が自宅の捜索を行ってから数時間後の辞任だった。ウクライナ政府がロシアとの戦争終結に向けた和平協定を受け入れるよう米国から一段の圧力を受ける中、これは重大な危機を意味する。

ウクライナで第2の実力者とみなされてきたイェルマーク氏は、最近スイスのジュネーブで行われた米国との会談でウクライナ代表団を率いていた。

ゼレンスキー氏は28日のテレビ演説で、イェルマーク氏が辞表を提出したことを明らかにし、大統領府を刷新する意向を示した。イェルマーク氏の辞任は、米国との重要な和平交渉に臨むウクライナ政府の立場を複雑にする。

イェルマーク氏はすぐには公式声明を発表しなかった。同氏は28日に家宅捜索が行われていることを確認し、SNSのテレグラムで当局に「全面的に協力している」と述べた。

家宅捜索にはウクライナの二大汚職対策機関であるウクライナ国家汚職対策局（NABU）と特別汚職対策検察（SAPO）が関与した。両機関が28日の声明で発表した。

声明では家宅捜索の理由は明らかにされていないが、このわずか2週間前には両機関がウクライナの重要なエネルギーインフラを巡るキックバック疑惑に対して徹底的な捜査を行うと発表していた。

この疑惑ではゼレンスキー氏の閣僚2人が既に辞任。同氏の芸能界時代からの元ビジネスパートナーも巻き込まれる事態となっている。

次回の和平交渉でイェルマーク氏の後任が誰になるのかは現時点で不明。交渉は早ければ数日中にも行われるとみられている。ゼレンスキー氏はイェルマーク氏の辞任を発表するにあたり、大統領府長官のポストに就く可能性のある候補者と29日に面会する予定だと述べた。

ウクライナは長年にわたり、欧州で最も腐敗した国の一つとみなされている。こうした状況は同国の望む欧州連合（EU）加盟にとっての大きな障害となっている。