¡¡£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ËÎ×¤à¥¤¥é¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï£²£¸Æü¡¢Æ±Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¡Ê£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥µ¥ó¡×¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢ÌÁ´´Éô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºº¾Ú¡Ê¥Ó¥¶¡Ë¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£´¿Í¤·¤«È¯µë¤µ¤ì¤º¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥¸²ñÄ¹¤é¿ô¿Í¤Î¿½ÀÁ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥óÏ¢ÌÁ¤Ï¡Ö£Æ£É£Æ£Á¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î·èÄê¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È°ìÀÚ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¥¤¥é¥óÂåÉ½ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£×ÇÕÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤ÏÂÐÎ©¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¸½ºß¤â·ÐºÑ¤ä·³»öÌÌ¤ÇÀ©ºÛ¤ò²Ý¤¹¤Ê¤É¡¢¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£¥¤¥é¥óÏ¢ÌÁ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï£Æ£É£Æ£Á¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ë¡Ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Î²ñÄ¹¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÂÐÎ©¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡ÖÊÆ¹ñ¤Î·ù¤¬¤é¤»¤À¤Ê¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÀ¯¼£¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¡Ö£Æ£É£Æ£Á¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ý¤¹¤Ù¤¤À¡×¡ÖÀ¤³¦¤«¤éÈ¿´¶¤òÇã¤¦¤Î¤ÏÌÀÇò¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö£×ÇÕËÜÈÖ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆþ¹ñ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Î»î¹ç¤ÏÃæ»ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦ÊÆ¹ñ¤Î³«ºÅ¸¢¤òÇíÃ¥¤·¤í¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ö¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤À¤±¤Ç£×ÇÕ¤ò³«ºÅ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö£Æ£É£Æ£Á¤ÏÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊÆ¹ñ¤ò½èÊ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£