これは欲しい！フランフランと初コラボしたマクドナルドの福袋がお得なうえにかわいすぎる!!
マクドナルドが、インテリアブランド「Francfranc(フランフラン)」と初コラボレーションした「マクドナルド福袋 2026」を抽選販売する。3つのオリジナルアイテムと、店頭販売価格最大合計3910円相当の商品券がセットになった、お得しかない福袋。事前抽選販売はマクドナルド公式アプリの会員かつ「Myマクドナルド リワード」50ポイント保有者対象となる。
【写真】ビッグマックをイメージした「ビッグマックスープジャー」
■フランフランらしいデザインと実用性を兼ね備えたアイテム
毎年好評の「マクドナルドの福袋」。2026年はフランフランと初コラボし、マクドナルドの人気賞品やキャラクターをモチーフにしたかわいいオリジナルアイテムが登場する。まず注目なのが「ビッグマックスープジャー」。マクドナルドの人気商品ビッグマックをイメージし、ポップでユニークな見た目と機能性を備えたアイテム。
直径9センチ×高さ11.4センチ、約300ミリリットルの容量があり、保温・保冷機能もあるので、ランチにもぴったり。見た目のかわいさも満点で、ランチタイムが楽しくなるはず。
日常使いしたくなるカラフルな「ビッグな保温・保冷バッグ」は、買い物のときに活躍してくれる。幅28×奥行15×高さ33センチで11リットルと容量もたっぷりのバッグで、肩掛けできるのもうれしい。買い物時だけでなく、アウトドアや行楽時にも活躍してくれそう。
ピンク、イエロー、ブルーの3色があり、どれが入っているかはお楽しみ。フロント部分にはマクドナルドとフランフランのダブルネームが入っているのも特別感がある。
そして、パステルカラーがかわいいハンドタオルもセットに。こちらは25×25センチのサイズで、マクドナルドファミリーのグリマス、ハンバーグラー、バーディ、フライフレンズがデザインされた、マクドナルドファンにはたまらない1枚。カラーは4色あって、いずれかが入っている。
■人気メニューが無料で楽しめる、まさにお年玉！
かわいいグッズはこの福袋でしか手に入らないものだが、やっぱりマクドナルドの人気メニューも外せないということで、商品無料券も！「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」など、店頭販売価格最大合計3910円相当がセットになっているというからびっくり！福袋が3900円なので完全にお得！
さらにさらに、10個に1個の割合で「金のマックカード500円分」が入っている。これは本当に運試し。入っていたらラッキー！通常のマックカードと同様、店舗で利用できる。
これだけかわいい＆お得な福袋だが、今回から応募条件として応募時点でマクドナルドのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイントを保有している人が対象。「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」か「マックデリバリー(R)サービス」で商品と購入すると、10円ごとに1ポイント付与されるリワードプログラム。
今回の福袋は抽選販売で、12月1日(月)14時〜12月9日(火)23時59分までの応募期間なので、これからポイントを貯めて応募も可能。また、「マクドナルド福袋 2025」に落選した人は、同一アカウントで応募すると応募口数が1口分追加になり、当選確率がアップ。また、支払い方法を「モバイルオーダーでお支払い」を選択して応募した人も1口分追加した応募となる。
かわいくて“使える”アイテムと無料券がセットになった「マクドナルド福袋 2026」。気になる人はぜひ、事前抽選販売に応募してみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
