女子ゴルフ界に届いた幸せビッグニュース「なんて可愛らしいカップル」 お相手は…祝福殺到
インスタグラムで発表
女子ゴルフの元世界ランク1位で2021年東京五輪金メダリストのネリー・コルダ（米国）が28日、自身のインスタグラムで婚約を発表した。白いドレスで左手薬指に指輪が光る写真などで報告すると、ファンから祝福が殺到した。
「この人生……そして次へ」という短い文章とともにインスタグラムを更新したコルダ。お相手の男性とともに白いドレスに身を包み、左手薬指には指輪が輝く写真や、波打ち際でのキスショットなどで婚約を報告した。
LPGA公式サイトは「ネリー・コルダがインスタグラムで婚約を発表した」と伝え、男性はケイシー・ガンダーソン氏としている。英紙「ザ・サン」は同氏について、「ケイシー・ガンダーソンはフロリダ・エンジニアリング社の副社長を務める」「この会社に9年以上勤めており、そのうち7年間は上級管理職を務めていた」と説明した。
女子ゴルフ界の超大物の幸せ報告に、ファンからは祝福が殺到した。
「素晴らしい写真！ 2人ともおめでとう！！」
「Wow！ おめでとう！」
「素敵だわ！」
「なんて可愛らしいカップルなの」
「ついに嬉しいニュースが届いた！ あなたとあなたの家族に幸運が訪れますように」
「これは最高だ！」
「やった！ やったああああ！！」
「本当にゴージャス！！！」
27歳のコルダはメジャー2勝を含む米女子ツアー通算15勝をマーク。昨年は7勝を挙げたものの、今季は未勝利で世界ランクは2位に後退していた。
（THE ANSWER編集部）