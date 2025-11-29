インスタグラムで発表

女子ゴルフの元世界ランク1位で2021年東京五輪金メダリストのネリー・コルダ（米国）が28日、自身のインスタグラムで婚約を発表した。白いドレスで左手薬指に指輪が光る写真などで報告すると、ファンから祝福が殺到した。

「この人生……そして次へ」という短い文章とともにインスタグラムを更新したコルダ。お相手の男性とともに白いドレスに身を包み、左手薬指には指輪が輝く写真や、波打ち際でのキスショットなどで婚約を報告した。

LPGA公式サイトは「ネリー・コルダがインスタグラムで婚約を発表した」と伝え、男性はケイシー・ガンダーソン氏としている。英紙「ザ・サン」は同氏について、「ケイシー・ガンダーソンはフロリダ・エンジニアリング社の副社長を務める」「この会社に9年以上勤めており、そのうち7年間は上級管理職を務めていた」と説明した。

女子ゴルフ界の超大物の幸せ報告に、ファンからは祝福が殺到した。

「素晴らしい写真！ 2人ともおめでとう！！」

「Wow！ おめでとう！」

「素敵だわ！」

「なんて可愛らしいカップルなの」

「ついに嬉しいニュースが届いた！ あなたとあなたの家族に幸運が訪れますように」

「これは最高だ！」

「やった！ やったああああ！！」

「本当にゴージャス！！！」

27歳のコルダはメジャー2勝を含む米女子ツアー通算15勝をマーク。昨年は7勝を挙げたものの、今季は未勝利で世界ランクは2位に後退していた。



