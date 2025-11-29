毛穴ケアブランド「suisai」より、初の部分用洗顔ジェルが数量限定発売！

カネボウ化粧品の洗顔専門ブランド「suisai（スイサイ）」は11月15日より数量限定で、気になる部分の居座る毛穴汚れを狙い撃ちして除去し、つるつる・ピカピカに洗い上げる部分用洗顔料「スイサイ ビューティクリア ポイント ポア ポリッシャー」を発売しました。

「スイサイ ポイント ポア ポリッシャー」商品サイト

https://www.kanebo-cosmetics.jp/suisai/products/point_pore_polisher/

■毛穴に居座る汚れを“狙い撃つ”、角栓クラッシュ洗顔！

「suisai（スイサイ）」は、今年誕生20周年を迎えるカネボウ化粧品の洗顔専門ブランド。

ブランドを代表する酵素*¹洗顔料「パウダーウォッシュ」シリーズをはじめ、毛穴汚れ悩みに対応する商品を多数ラインナップしており、毛穴ケア洗顔料（セルフ＋カウンセリング品）市場において売上No.1*²を獲得しています。

そして今回、“毛穴ケアブランド”として多くのユーザーから親しまれている「suisai」から、初となる部分用洗顔料「スイサイ ビューティクリア ポイント ポア ポリッシャー」が誕生。毛穴に居座る角栓や黒ずみなどの汚れを狙い撃ちして集中ケアする、部分用のジェル洗顔料です。

肌の上で毛穴よりも小さいサイズに崩壊する「クラッシュパウダー」*³や、角栓崩壊する「角栓クリア成分（トロメタミン）」*⁴、「炭cp」*⁵を配合したジェルが毛穴汚れに密着。角栓・毛穴の黒ずみ汚れを崩壊しながら掻き出し、すっきりとオフします。

さらに、保湿成分「アクアモイスチャー成分」*⁶配合。つるつる・ピカピカな明るい素肌へと洗い上げます。

みずみずしく心地よい使用感で、泡立て不要の密着ジェルが毛穴汚れを狙った集中毛穴ケアが叶います。浄化感のあるアクアグリーンフローラルの香りです。

*¹ 洗浄成分

*² インテージSRI+ 毛穴ケア洗顔料（セルフ+カウンセリング品）市場 2024年8月〜2025年7月 スイサイシリーズ洗顔料累計販売金額

*³ 洗浄：セルロース、コーンスターチ、（フッ化/水酸化/酸化）/（Mg/K/ケイ素）、（マレイン酸/ビニルアルコール）コポリマーNa

*⁴ 洗浄：トロメタミン

*⁵ 洗浄：炭、ラウレス-4カルボン酸

*⁶ 保湿：アクアグルコシド（エチルグルコシド）、ヒアルロン酸Na

■商品特長

鼻や眉間、額、あごなど、居座る角栓・黒ずみ汚れに！ 狙い撃ちして集中ケアする、角栓クラッシュ洗顔

●毛穴に居座る角栓・黒ずみ汚れを狙い撃ちして集中ケアする、部分用洗顔料です。

●角栓・毛穴の黒ずみ汚れを崩壊しながら掻き出してすっきりオフ。つるつる・ピカピカな明るい素肌に洗い上げます。

●洗浄成分「クラッシュパウダー」*³、「角栓クリア成分（トロメタミン）」*⁴、「炭cp」*⁵配合。

●保湿成分「アクアモイスチャー成分」*⁶配合。

●週2〜3回を目安に、朝夜どちらでも使用できます。

●浄化感のあるアクアグリーンフローラルの香り。

◇毛穴に居座る角栓・黒ずみ汚れ“狙い撃ち”設計

⚪︎3種の洗浄成分配合

⚪︎居座る毛穴汚れを掻き出してすっきりオフ

洗浄成分「クラッシュパウダー」*³「角栓クリア成分（トロメタミン）」*⁴「炭cp」*⁵を配合した密着ジェルが、居座る角栓・黒ずみなどの汚れを崩壊しながら掻き出してすっきりオフします。

*³ 洗浄：セルロース、コーンスターチ、（フッ化/水酸化/酸化）/（Mg/K/ケイ素）、（マレイン酸/ビニルアルコール）コポリマーNa

*⁴ 洗浄：トロメタミン

*⁵ 洗浄：炭、ラウレス-4カルボン酸

*⁶ 保湿：アクアグルコシド（エチルグルコシド）、ヒアルロン酸Na

■使用方法

泡立たないタイプの洗顔料です。集中ケアとして週2〜3回を目安に洗顔のあとに使用してください。朝夜どちらでも使えます。

●顔が軽くぬれている状態で、適量（直径約2cm）を手にとり、鼻や眉間、額、あごなどの毛穴汚れが気になる部分にのせます。

●くるくると円を描くようにしっかりとなじませたあと、水またはぬるま湯でよくすすいでください。

（1カ所あたり30秒が目安です）

■商品概要

2025年11月15日発売

「スイサイ ビューティクリア ポイント ポア ポリッシャー」

＜部分用洗顔料＞ 30ｇ

（エボル）