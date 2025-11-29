Photo: 小暮ひさのり

バランスが良いのよ。

モバイルバッテリーってなんだかんだで消耗品。一般的なリチウムイオン電池って充電回数500回くらいですから、使い捨てなんですよね。だいたい2年も使えばお疲れ様です。

なので毎日使う人は、容量・コスパ・使い勝手あたりを見て選んだ方が良いと思っています。今のおすすめは、コレ。

「Anker Zolo Power Bank」ってやつ。セールで3,990円といい感じのお値段。

この汎用性に勝てるやついる？

何がいいか？というと「こんなこともあろうかと！」な精神とバランス感。

・テッパンのAnker製 ・スマホ2回は充電できる10000mAh ・USB-Cケーブル2本生えててケーブル忘れがない ・しかもUSB-Cケーブルはストラップにもなる ・USB-CとUSB-Aポートも備わっている ・35W出力はスマホの高速充電にも対応

ケーブル忘れも防げますし、ケーブルを小指に引っ掛けて充電しながらスマホといっしょに持てるので「ながら充電」でのストレスも無いんですよねー。

サイズ感は特別小さいわけではありませんけど、ケーブル巻取り型よりはコンパクト。出力も35W出ればスマホなら高速充電できます。出力は分散されちゃうけど、スマホ+イヤホンとか、スマホ+タブレットとか、普段持ち歩く機器を同時にチャージできるのも良き。

あと、いざという時はMacBook Airにも使っています。さすがに充電は遅めですけど、非常時の保険としては十分ですから。

1年、2年お付き合いするなら、本当にちょうどいいモデルだと思いますよ。3,990円。

