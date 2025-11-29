高市首相の台湾有事発言をめぐり、中国が打ち出した「54万件キャンセル」という数字に日本は騒然となった。だが、その実態を知れば見えてくるのは、社会主義国特有の「号令システム」と、実際には日本経済への影響が限定的である事実だ。5泊6日2000元という格安ツアーの驚くべき中身、そして政府の勧告に従わなくなった中国人たち。台湾海峡の向こう側で、今何が起きているのか。（フリーランスライター ふるまいよしこ）

中国政府のネガティブな反応は、既視感があるものばかり

台湾海峡の向こう側。香港から遊びに来た30年来の友人に会いに行く道すがら、同窓生（日本人）にばったり会い、立ち話になった。

「え、出迎え？こんな時によく日本に来るわね？」

「……いや、香港人だし。半年以上も前からの予定だし」

「でも、中国人でしょ？大変じゃーん」

おそらく、今、日本人のほとんどが彼女と同じように感じているのかもしれない。残念ながら、高市首相の「台湾有事論」から巻き起こった一連の騒ぎに多くの日本人は激昂しつつも、一般の「理解」はこんな、ぼんやりとした空気みたいなものだと感じている。

一方、筆者にとって、「台湾有事論」に対する今回の中国の反応には既視感がありすぎて、あまりの新味のなさが逆に心配になるほどだ。

たとえば、中国人の日本渡航中止勧告……2012年の尖閣諸島国有化の時にもやりましたよね？今回は日本への留学生にもその対象範囲を広げているが、新学年が始まったばかりの今、その効果はいかほどなのか。

