ラスト２試合のテーマは「感謝」と「未来」。指揮官の決意に27歳守護神も呼応「“まだこいつら死んでねーぞ”って」【横浜FC】
シーズンの２試合を残して、J２降格が確定してしまった横浜FC。すでに今季限りでの退任が発表されている三浦文丈監督は、「やり切りたい」と力をこめる。
11月30日にホーム最終戦で京都サンガF.C.と、12月６日の最終節はセレッソ大阪と敵地で戦う。この２試合に向け、指揮官はテーマを決めている。
「ホームの京都戦は、まず自分のために頑張るんだけど、いろんな人に感謝する気持ちを持ってプレーしてほしい。もしくは、応援してくれる人たちが、ピッチに出ている人たちに感謝の気持ちを抱く、そういう場所、試合にしたい。セレッソ戦は、未来に向けて、少しやりたいなと。そういう趣旨のある選手たちをうまく使って」
勝利を追い求めるのは当然としては、三浦監督は「感謝」と「未来」を強調し、ラスト２試合に臨む。
「降格したからやらないとか、そういう話じゃないと思う」と話すのは、市川暉記だ。27歳の守護神は「来年も自分たちのサッカーキャリアは続いていくわけで、そこにつなげるために、しっかりやらなきゃいけない」と覚悟を示す。
「何よりも応援してくれている人がいるので。その人たちに、情けない試合とか見せられない。ここまで一年間、応援してくれた人たちに、“まだこいつら死んでねーぞ”っていうところを見せられるように、やれたらいい」
降格の事実を覆すことはできない。それでも、残された試合を意味のあるものにするために、横浜FCは全身全霊を注いで最後まで戦い抜く。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
