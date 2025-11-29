Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

スマートフォンやイヤホンなどのガジェットが人気のNothingも、「Nothing Phone (3a) 」を含む複数の製品がセール対象です。

Nothing Phone (3a) 8+128G White スマートフォン本体【日本正規代理店品】 ナッシング(Nothing) \46,800 （2025/11/28 19:31時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【VGP 2025 金賞】Nothing ワイヤレスイヤホン NOTHING Ear ノイズキャンセリング/ChatGPT対応/Bluetooth / 最大40.5時間使用可能 / 軽量/外音取り込み/ハイレゾ対応 (ホワイト) ナッシング(Nothing) \13,680 （2025/11/28 19:36時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【VGP 2025 金賞】Nothing ワイヤレスイヤホン NOTHING Ear (a) ノイズキャンセリング/ChatGPT対応/Bluetooth / 最大42.5時間使用可能 / 軽量/外音取り込み/ハイレゾ対応 (ホワイト) ナッシング(Nothing) \8,880 （2025/11/28 19:36時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【VGP 2025 受賞】Nothing Ear (open) オープンイヤーヘッドホン イヤーフック付きイヤホン BT 5.3 クリアボイステクノロジー マイク2個付き 急速充電 iPhone&Android対応 ホワイト ナッシング(Nothing) \14,880 （2025/11/28 19:37時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

最新モデル「Nothing Phone (3a) もセール対象に！

同社の人気スマートフォンNothing Phone (3a) は、メモリ8GB+ストレージ128GBモデルがセール対象に。通常価格54,800円（税込）のところ、セール中は15％オフの46,800円（税込）で購入可能です。

↑「Nothing Ear」。

↑「Nothing Ear(a)」。

↑「Nothing Ear（open）」。

また、イヤホン製品の値引き幅が大きくなっているのも注目です。たとえばワイヤレスイヤホン「Nothing Ear」は通常価格22,800円（税込）のところ40％オフの13,680円（税込）に。加えて、「Nothing Ear(a)」は通常価格14,800円（税込）のところ40％オフの8,800円（税込）、「Nothing Ear（open）」は通常価格24,800円（税込）のところ40％オフの14,880円（税込）と、いずれも40%の値引きとなっています。

ほかにも、スマートフォンやイヤホンがセール価格で販売中です。この機会に便利なデジタルガジェットをそろえたいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

