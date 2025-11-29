ノルディックスキーのＷ杯ジャンプ（２８日＝日本時間２９日、スウェーデン・ファルン）女子個人第３戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９５メートル）、丸山希（２７＝北野建設）が９４メートル、９１メートルの合計２２９・６点で優勝し、Ｗ杯初勝利を果たした今季開幕戦から３連勝を果たした。

悪天のため、予選が中止。ラージヒルで開催予定もノーマルヒルに変更となったが、丸山には影響はなかったようで２位ニカ・プレブツ（スロベニア）に１８・５ポイント差をつけて表彰台のトップに立った。２０１３年に高梨沙羅（２９＝クラレ）がマークしたＷ杯開幕４連勝の記録まで「あと１」に迫った。

来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪に向けて金メダル候補となった丸山は「今シーズン最高のスタートです。勝利には驚きましたが、調子はどんどん良くなっています。風と遅延のため３試合で最も困難でした」とコメント。国際スキー連盟（ＦＩＳ）の公式サイトは「丸山選手に匹敵する選手は誰もいなかった。またしても別格だった」と伝えた。

高梨は１８７・３点で９位。伊藤有希（３１＝土屋ホーム）は１１位、佐藤柚月（１８＝東京美装）は１８位、勢藤優花（２８＝オカモトグループ）は２２位、宮嶋林湖（２２＝松本大）は２８位だった。