ぬいぐるみは、観光地のお土産の定番だ。

キャラクターが人気のテーマパークだけでなく、最近は水族館や美術館などのミュージアムでも、独自のグッズが話題を呼んでいる。展示の盛り上げ役も果たしているぬいぐるみたちを紹介する。

空くじなし、生き物模した「ぬいぐるみくじ」

湘南の新江ノ島水族館（神奈川県藤沢市）で人気の「ぬいぐるみくじ」を引いてみた。１等から３等まで大きさの違うぬいぐるみが景品だ。

挑戦したのは、今夏初登場の「へそてんっ！カワウソくじ」。へそを天に向けて無防備に寝るカワウソを形にしたふわふわの同館オリジナルぬいぐるみで、料金は空くじなしの１１００円。２等が当たり、カランカランという鐘の音とともに「おめでとうございます！」と同館のスタッフが声をかけてくれる。２等５５センチのぬいぐるみが並ぶ棚からお気に入りを選ぶ。楽しい。

「正月にはおめでたいイセエビなど、時期によって商品を替えます。くじを楽しみにしてくださるリピーターも多いんです」と同館商業部シニアマネジャーの岩崎誠さん。

展示にあわせてシラスやメンダコなどユニークなくじも企画。岩崎さんは「どれが当たるかわからないワクワク体験に加え、自分が見た生き物がぬいぐるみになっているので、来館の思い出を形にして持ち帰りたいと思うお客様が増えている」と話す。

最近のトレンドはもちっとした柔らかタイプ

同館と協力してカワウソのぬいぐるみを作ったのは、キャラクターグッズの企画製造販売を行う「イシワタ」（千葉県富津市）だ。同社企画室のクリエイティブディレクター岩元良太さんによると、ぬいぐるみくじは、１０年ほど前から広がってきたという。

「ぬいぐるみは、時代によってデザインや素材、サイズや売り方に流行がある」と岩元さん。水族館側の希望とトレンドを踏まえて商品を作るのが大事で、最近は、もちっとした柔らかいクッションのようなビッグサイズか、バッグに付けられるマスコットタイプが人気だという。

飼育員ならではのリアルさ、触手まで再現

クラゲの展示で有名な「鶴岡市立加茂水族館」（山形県）では、飼育員自らが企画する「飼育員の暴走シリーズ」のぬいぐるみが話題だ。

同館クラゲチーム飼育係長の池田周平さんは、「飼育員だからわかる生き物の姿がある。デフォルメしたかわいさより、リアルを追求した」と話す。２０２１年に出した暴走シリーズ第１弾のミズクラゲは、傘の水管（すいかん）や触手など細部もできるだけ実物に近づけた。来館者への展示説明にも活用している。

水族館がぬいぐるみの開発に力を入れるのには、収益の確保やグッズをきっかけにした来館につなげたい狙いもある。公益財団法人「日本博物館協会」の１９年度の総合調査によると、グッズ類の販売施設を置く博物館は６７・９％で、その７３・２％が直営だ。年間総収入に占めるショップの売り上げは、水族館が２２・４％と最も高かった。

でも、何度も試作を重ね、新たなぬいぐるみを作るのは「生き物のことを知って、楽しんで、笑顔になってもらいたい。それを見て私たちスタッフも幸せな気持ちになるんです」と岩崎さんは話す。

ミュージアムで働く人と訪れる人をつなぎ、新たな世界への扉を開くきっかけに。ぬいぐるみは、そんな役割も担っている。

フェリシモが手がけるオリジナル「シャバーニ」も「蘭奢待」も

ユニークなミュージアムグッズを企画するのが「フェリシモ」（神戸市）だ。

同社が２０１４年から始めた「ＹＯＵ＋ＭＯＲＥ！」シリーズには、東山動植物園（名古屋市）のイケメンゴリラ「シャバーニ」が腕枕をしてくれるクッションや鳥羽水族館（三重県鳥羽市）のラッコのメイちゃん、キラちゃんのタオルなど、数々の生き物をモチーフにした商品がある。

「たくましいゴリラが腕枕してくれたらという夢をかなえつつ、使いやすい形を考えました。日常生活をもっと楽しく、くすっと笑える、身近にあるとうれしくなる雑貨を考えます」と、リーダーの豊川紗代さん。

同社の商品は、暮らしに役立つ機能が加わっているのが特徴だ。モチーフは、ＳＮＳで話題の動物だったり、プランナーと呼ばれる企画担当の社員が偏愛するものだったりする。担当が「案出し」をして、その特徴や愛らしさをどのような商品にするか、飼育員にインタビューしたり、習性を調べたりして形を考える。商品化まで、１０か月から１年ぐらいかけるそうだ。「自分用だけでなく、その動物が好きな人へのギフトとして購入される方も多いんですよ」と担当する関沙綾子さん。

同社の商品は、生き物に限らない。「ミュージアム部」が手がけるのは、青銅器や埴輪(はにわ)などの美術品だ。

同社では、神社仏閣好きが集まる「おてら部」や、美術館好きの「ミュージアム部」など、本業の部署から離れた「部活動」があり、そこでものづくりができる。ミュージアム部は、様々な展覧会や美術館、博物館などと協力し、オリジナル商品を生み出している。

たとえば、正倉院の香木「蘭奢待」は、原寸の２分の１サイズ、付箋まで忠実に再現したクッションにした。

「所蔵品に秘められたストーリーやミュージアムのこだわりを聞くと、本当に面白い。その感動や好きな気持ちが着地するような商品を作りたいんです」と同部の近藤みつるさん。どんな形にすれば、愛しいものとして暮らしになじむか、考えながら進めるという。

完成した商品には、そのモチーフを紹介する「情報カード」をつける。「『面白そう』と関心を持って、足を運んでもらえるきっかけになれば」と近藤さん。部員たちの愛を反映したグッズが展示の盛り上げに一役買っている。（大森亜紀）