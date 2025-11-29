ポテトサラダの概念を変える？「まるごと北海道」とは
老若男女問わず、世代を超えて人気のポテトサラダ。コンビニやスーパーでも手軽に購入でき、普段から食べているという方も多いのではないでしょうか。
しかし、家で作るとなると、じゃがいもを茹でて皮を剥き、マッシュして冷まし……と、意外と手間と時間がかかるもの。忙しい日々の中で、一から丁寧に作るのはちょっと面倒ですよね。
今回は自宅で楽しめるケンコーマヨネーズの業務用ポテトサラダシリーズ『まるごと北海道』をご紹介。素材へのこだわりと、食卓の主役になるようなおすすめのアレンジレシピは要チェックです！
『まるごと北海道』シリーズの最大の魅力は、その名の通り北海道のものを使うことに徹底しているということ。
ポテトサラダの顔となるじゃがいもには、色白ですっきりとした味わいが特長の北海道産品種『さやか』が使われています。マヨネーズとの相性も抜群で、ポテトサラダのために生まれてきたような品種なんだそう！画像：ケンコーマヨネーズ
プレーンの『まるごと北海道 ポテトサラダ さやか』（150g 208円／500g 478円／1kg 790円）は、主役のじゃがいもだけでなく、にんじん、たまねぎといったすべての具材が北海道産であるというこだわり。
原料から製品まで一貫した製造ラインで製造することで、素材本来の豊かな風味とホクホクとした食感を最大限に引き出すことができるのだそう。画像：ケンコーマヨネーズ
同じく『まるごと北海道』シリーズの『まるごと北海道 明太子ポテトサラダ』（1kg 1,236円）は、人気の高い北海道産明太子を使用し、ポテトにまろやかな辛味が程良いアクセントをプラスしてくれます。
食欲をそそる、鮮やかなピンクの色合いもこのポテトサラダの魅力。この華やかな色調は、焼くことでより鮮やかに仕上がるのだそう。忙しい日々こそ楽しみたい！アレンジレシピ
袋から出すだけで、素材本来の豊かな風味を存分に楽しめる本シリーズですが、工夫次第で主役級のメニューに早変わり！ 今回は、編集部がピックアップしたおすすめアレンジレシピをご紹介します。
（1）明太子ポテトとハーブのオープンサンド画像：ケンコーマヨネーズ
材料（2個分）
食パン・ド・カンパーニュ（15mm厚さ）・・・2枚
まるごと北海道明太子ポテトサラダ・・・70g
紫たまねぎ（薄切り）・・・6g
レモン（半月切り）・・・2枚
セルフィーユ（刻み）・・・少々
ピンクペッパー・・・少々
作り方
（1）パン・ド・カンパーニュに、まるごと北海道 明太子ポテトサラダをのせる。
（2）（1）に紫たまねぎ、レモン、セルフィーユ、ピンクペッパーをバランスよくトッピングして完成。
（2）ポテトサラダ 厚切りベーコンのせ画像：ケンコーマヨネーズ
材料（2人分）
ベーコン（10mm厚切り）・・・100g
グリーンアスパラガス（8cm斜め切り）・・・10g
どうもろこし（そぎ切り）・・・15g
まるごと北海道ポテトサラダ さやか・・・150g
作り方
（1）フライパンに油（材料外）をしき、ベーコン、グリーンアスパラガス、とうもろこしを焼く。
（2）皿にまるごと北海道®ポテトサラダ さやか、（1）を盛り付けて完成。
どちらも簡単メニューなのに、お店のような仕上がりに……！ クリスマスパーティでも大活躍間違いなしです！北海道Likers編集部のひとこと
北海道産『さやか』の確かな食感や、明太子の豊かな旨みなど、原料から製法までプロのこだわりが貫かれているからこそ、袋から出してそのまま食べても本格的。さらに、今回ご紹介したアレンジレシピのようにひと手間加えるだけで、北海道の豊かさを映したような贅沢な一皿が完成します。
忙しい日々の中でも、この確かな美味しさとアレンジの楽しさを食卓にもたらしてくれる、使い手と、北海道への愛が伝わる商品でした。みなさんもぜひチェックしてみて！
文／北海道Likers編集部 レシピ・写真提供／ケンコーマヨネーズ