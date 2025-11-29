これで“110円”！？【セリア】店舗行ったらとりあえず探して！「おしゃれポーチ」

ちょっとした小物やガジェットの収納に、あると便利なポーチ。せっかく持ち歩くなら、プチプラでもセンスの良いおしゃれアイテムをゲットしたいところ。そこで今回は【セリア】で見つけた、大人女性におすすめの「おしゃれポーチ」をご紹介します。110円とは思えないアイテムは、在庫切れする前にぜひ早めのチェックを。

ナチュラルカラーの幾何学模様が魅力的

【セリア】「フェイクレザーポーチ」\110（税込）

優しい色味とレザー調素材、ゴールドカラーのファスナーで高見えするポーチ。エスニック風の模様もナチュラルな配色なら上品な雰囲気で、大人女性の持ち歩き用アイテムにぴったりです。モバイルバッテリーや充電器が入るサイズ感で、バッグの整理整頓に役立ちそう。

大人かわいいレトロなリボンに一目惚れ

【セリア】「ポーチ マチ付き コーデュロイ リボン柄」\110（税込）

小ぶりなリボンがデザインされた、マチ付きポーチ。モノトーンカラーは甘さ控えめな印象で、大人コーデに合わせてもしっくり馴染みそう。ベースはコーデュロイ素材になっており、冬のポーチにぴったり。サイズは約11.5cm×8.5cmとややコンパクトなので、小さいバッグのお出かけのお供として重宝しそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M