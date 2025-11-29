44歳の糸井嘉男氏、トレーニングを積み重ね肉体を維持

阪神などで活躍した糸井嘉男氏の肉体が話題となっている。自身のSNSに投稿したムキムキの肉体は、X（旧ツイッター）で1.7万いいね、インスタグラムでも10万いいねを集め、ファンからは「肩と顔の大きさ同じで草」「現役選手より体デカいの意味わからん笑笑」と驚きの声が寄せられていた。

大きな体と高い身体能力で「超人」と呼ばれた糸井氏は、2022年に引退。現在もトレーニングは継続しており、2025年はNetflixの「ファイナルドラフト」や「フィジカルアジア」といったサバイバル番組に出演するなど、肉体に鞭を入れている。

12日に投稿した「フィジカルアジア」収録の際の投稿では、短パン姿で重いロープを上下させる競技に挑む糸井氏の様子がアップされ、1週間で1.7万いいねが付く反響となっている。

44歳のパンプされた筋肉に、ファンは驚き。「これは固定資産税の課税対象ですわ」「男にとって夢のガタイ」「刃牙やんw」「凄い肉体美でボディビルダーみたいでカッコいいです」「ボディビルダーですか!?」「まじで超人すぎる」「パンプした肩が顔よりでかいのまじ異次元」などと、多くのコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）