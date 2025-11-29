今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ちょっぴりご機嫌ななめな子猫ちゃんの様子。

飼い主さんが思わず寝すぎてしまい、子猫ちゃんとの遊び時間がなくなってしまったとのこと。子猫ちゃんは少し不満そうな様子を見せていたみたいですが、その姿がかえって可愛らしいと話題になりました。投稿はXにて、29万回以上表示。いいね数は1.8万件を超えました。

【動画：子猫との遊ぶ時間を確保できなかった結果→ちょっぴり怒ってしまい…ニヤけずにはいられない行動】

ちょっぴりぷんぷん丸な子猫ちゃん

今回、Xに投稿したのは「Kahori花と猫と野菜の暮らし」さん。登場したのは、子猫のひじきちゃんです。

投稿によると、飼い主さんは予定より長く寝てしまい、ひじきちゃんと遊ぶ時間を確保できなかったそうです。すると、ひじきちゃんは少しふくれた様子を見せたみたい。

やさしくアゴを撫でてあげようとしても、ぷい。猫なのに「わん！」と鳴いてみせたり、子猫ながら鋭い猫パンチを放ったりしたそうです。ひじきちゃん的には、ぷんぷんご立腹なわけですが、あまりの可愛さに抱きしめたくなりますね。

怒っている子猫ちゃんの可愛さにX民メロメロ

遊んでもらえなくてご機嫌ななめになってしまったひじきちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ワンッ！って鳴いた。かわゆすぎ」「いろんな感情も出てきますね～」「プンプン可愛い」「何をしても、されても可愛いしかない」「可愛すぎてやばい」などの声が多く寄せられていました。どうやらひじきちゃん、意図せず多くの方に癒しを届けてくれたようですね。

Xアカウント「Kahori花と猫と野菜の暮らし」では、可愛い猫ちゃんたちとの日常の様子などが投稿されています。子猫ちゃんたちが元気いっぱい育っていく様子は見ていて心が和みます。

写真・動画提供：Xアカウント「Kahori花と猫と野菜の暮らし」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。