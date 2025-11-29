timeleszになれなかった西山智樹・前田大輔の約6ヵ月に密着 明日の『シューイチ』で放送スタート
timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画で惜しくも敗れ去った西山智樹と前田大輔に密着したドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』が、『シューイチ』（日本テレビ系）内であす11月30日から放送される。
【写真】西山智樹と前田大輔に密着「AGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」場面写真
本作は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山智樹と前田大輔に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。
西山は、大学卒業後レコード会社に就職するも、昔から憧れたアーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加し続けた経歴の持ち主。timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）で、前田大輔と出会う。
前田は、韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇され、その後ダンスや歌の練習を続ける傍ら、テレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い続けた。
そんな2人は、タイプロで惜しくも同じ5次審査で落選。「もはや泣けない」状態だったという西山は、しばらく何もできなかったと当時を振り返る。
それでも、やはり「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という思いを再燃させ立ち上がったのは今年6月。西山は、共にオーディション企画を通して夢を追いかけた前田を誘い、自分たちのグループ結成を目指すことを決意。それは、自らさまざまな音楽現場やSNSを通じ、きらめく才能の持ち主を探し、連絡を取り、足を運び、思いを伝え、相手がそれに応えてくれるかどうか…という今までにない、言わば“DIY”のような手作りで、2人は新たなダンスボーカルグループを結成する挑戦に挑み始めた。
グループ結成に向けてこの半年間、50人以上とコンタクトをとってきた2人。「これが最後の挑戦」と決めて挑む2人の思いや、この半年間、どのようにメンバー探しに挑んだかという軌跡が、11月30日の日本テレビ系『シューイチ』で初めて明かされる。
また西山がこれまでの経験を通して感じた思いを歌詞に込め、作詞・作曲を手掛けたTAGRIGHTのプレデビュー曲「FOREVER BLUE」が放送で初解禁される。
Huluでは、『シューイチ』放送終了後、「Hulu完全版」を独占配信スタート。
2人がメンバー探しとして30人以上にコンタクトをとった人の中には、今年「BOYS II PLANET」（通称：ボイプラ2）で、日本人として唯一ファイナルまで進出し話題となり、ME：Iや超特急、SHINeeやNCT127など国内外で活躍するアーティストに数多く振り付けを行う振付師としても活躍するダンサー・YUMEKIの姿も。果たしてYUMEKIはどのような答えを出すのか？
『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、11月30日9時55分よりより日本テレビ系『シューイチ』の日曜の番組内にて放送（一部地域を除く。全6回）。Hulu完全版は、Huluにて11月30日10時26分より配信（全10話。第6話までは毎週日曜20時25分、第7話以降は毎週土曜24時配信）。
