猫ちゃんは人間の何倍も鼻が良いといいますが、そんな猫ちゃんがもし『飼い主さんの足のにおい』を嗅いでしまったら…そんな光景が267万再生を超えて注目を集めています。投稿には、「いい顔してる（笑）」「なんとも言えない表情ｗ」とコメントが寄せられ、笑いを提供しています。

【動画：飼い主さんの『足のにおいを嗅いだ猫』が次の瞬間…想像以上に『臭そうなリアクション』】

飼い主さんの足が気になるキティちゃん

ある日、Instagramアカウント『kumiko』にスコティッシュフォールドのキティちゃんと飼い主さんのくつろぎタイムの光景が投稿されました。キティちゃんはふかふかの毛布の上に座ってリラックスしているご様子。近くにいた飼い主さんも、毛布の上に足を投げ出してのんびりとした時間を楽しんでいました。

すると、キティちゃんは目の前にあった飼い主さんの足に視線を移し、飼い主さんの足をジッと見つめ始めたそう。猫ちゃんは飼い主さんの匂いが大好きなため、きっと気になったのでしょう。

入念ににおいを嗅いでみます

目の前にあった飼い主さんの足が気になったキティちゃん。すると、キティちゃんは自分の鼻を飼い主さんの足に近づけ、くんくんと匂いを嗅ぎ始めたそう。足のにおいまで嗅ぎたくなってしまうなんて、キティちゃんはよほど飼い主さんのことが大好きなのでしょう。

そう思ってその光景を見守っていると…突如、キティちゃんに異変が。なんと、キティちゃんは突然口をパカッと開けて、呆然とした表情をしはじめたのでした！

飼い主さんのことは大好きだけれど、やはり飼い主さんの足のにおいには耐えられなかったようです。（笑）

天井を仰いで昇天しかけるキティちゃん

その後、キティちゃんは口を開けたまま遠い目をしていたかと思うと、今度はゆっくりと天井に視線を移し始めたのだとか。もしかしたら、飛んでいきそうな意識をなんとかつなぎ止めているのかもしれません。

その様子をしばらく見守っていると、今度は天井を見たまま真ん丸の瞳をゆっくりと閉じたり開けたり。どうやら、キティちゃんの意識は限界を迎えそうになっているようです。（笑）

飼い主さんのにおいはいつでも嗅いでいたいけど、たまに身の危険を感じてしまうこともあるキティちゃんなのでした。

飼い主さんの足のにおいを嗅いで昇天しかけるキティちゃんの光景は、たくさんの人に笑いを届けることに。投稿を見た人からは、「見事なフレーメン反応ｗ」「目に染みる程の臭さだったんだねｗ」「目が！目が！（笑）」とコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『kumiko』では、そんなキティちゃんと飼い主さんの日常の光景が投稿されていますよ。

キティちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kumiko」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。