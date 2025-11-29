複数の保険に入って東京に来たDMV

阿佐海岸鉄道の「デュアル・モード・ビークル」ことDMVが、2025年10月11日・12日開催の「第32回鉄道フェスティバル」に合わせ、四国から東京にやって来ました。

【上京！】東京駅に着いたDMVと、フェリーに乗り込むDMV（写真）

DMVは、マイクロバスがモードチェンジして鉄道の線路も走れるという特殊な鉄道車両のこと。国内ではここだけで、世界的にも非常に珍しい車両です。

2024年から鉄道フェスティバルの目玉として、東京に来るようになったDMVですが、徳島県南部から東京まで輸送する中で、特殊車両としての配慮や苦労はあったのでしょうか。阿佐海岸鉄道代表取締役専務の大谷尚義さんに話を聞きました。

──そもそも、どういった経緯でDMVを東京に展示したのですか？

鉄道フェスティバルの主催者から、イベントの目玉として東京で展示しないかという話をいただきました。特殊な車両ですから、社内で慎重に協議した上でオーシャン東九フェリーさん（東京〜徳島〜新門司間でフェリーを運航）と協議して、東京に輸送することが最善と判断しました。

──イベントでの反応はいかがでしたか？

雨天だった2025年でも、見学者がひっきりなしに来てくださり、関心を持っていただけることにありがたさを感じました。晴天の2024年はものすごい人出でしたね。

──東京駅での展示も含めて、鉄道の線路での運行モードにチェンジされていましたが、線路がなくても問題なくチェンジできるのですか？

そこは特に問題なくチェンジできます。展示時に線路の実感は必要と考え、車両の下にシートを敷いて線路を再現しました。

──1両1億2000万円の車両ですが、輸送の際に不安などはなかったのですか？

それはあります。弊社から徳島港までの移動も、細心の注意を払って安全運転を心掛けました。保険も複数に加入しています。フェリーに載せた後は、通常のマイクロバスと同じ扱いですね。

運転感覚は「かなり重い」

──車両として、DMVが道路を走る場合は、通常のマイクロバスとの違いはあるのですか？

運転動作などは一緒ですが、ボンネットがあって鼻が長いこと、また、車体が重いこともあって、かなり重い運転感覚の車だと感じます。あと、走ると機器が揺れている音がするのは、この車両ならではだと思います。

──運行されている上での苦労はありますか？

特殊な車両なので、整備がかなり大変ですね。

──乗客の反応はいかがですか？

ご乗車されるだけでなく、車でモードチェンジを見学に来る方も結構おられます。変形がすぐ終わるので、車の中で待っていて、変形を見られなかったという方もおられますね。いろいろな計算方法などがあると思いますが、弊社としては年間5000万円ほどの経済効果があるという議論を把握しています。

──道路を走れることを活かしての手応えはいかがですか。現在よりも足を延ばしたい場所などはありますか？

地域の観光施設への集客効果はあると感じます。土佐くろしお鉄道の奈半利駅への乗り入れ要望は多く、イベントで2回乗り入れたことがありますが、定期運行としては難しい部分がございます。

──ありがとうございました。

筆者（安藤昌季：乗りものライター）は、東京港で徳島へ行くオーシャン東九フェリーにDMVが積み込まれるところを取材しましたが、ある意味、海で隔てられたところにも行けるという特性を感じて、興味深く思いました。

また、JR牟岐線とDMVは阿波海南駅で接続していますが、かつては一部列車が阿佐海岸鉄道まで直通していました。現在、牟岐線の阿南〜阿波海南間は鉄道とバスの選択乗車が可能ですが、このうち列車本数の少ない牟岐〜阿波海南間はDMVでの乗り入れもありなのではないかと感じた次第です。

道路も走れるDMVが、その特性を活かして末永く活躍してくれることを願っています。