“初メガネ”出勤をした男性が同僚から言われた期待外れの一言が、話題になっている。

【映像】同僚「メガネ変えた？」期待外れの反応

投稿したのは、ケポさん（@kepo_05110201）。20年間コンタクトレンズだったがメガネに変えて出勤したところ、同僚から予想外の一言をかけられ期待と現実のギャップに困惑するエピソードをXに投稿した。

どこ見てたの!?初メガネ出勤で同僚の衝撃発言

投稿を見た人からは「どこ見てたの!?」「私これ言ってしまいそう」「全く違和感なかったんだと思う！」などのコメントや共感が寄せられている。さらに投稿は8万件超の“いいね”が集まる反響となっている（※数字は11月28日15時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿者を取材。「人は他人の事を印象でしか捉えておらず細かいことは気にしていないのと自意識過剰で他人からよく見られているという思い込みがこのような結果になったのかなと感じました。あとは私のメガネがあまりにも自然で以前からかけているような気がしてしまった…でしょうか。ちなみに家族からは『似合うね』と言ってもらえました！」と話している。（『わたしとニュース』より）