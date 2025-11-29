『スキップとローファー』展覧会アニメビジュアル公開 東京会場マップ＆名古屋・大阪会場詳細解禁
高松美咲氏による漫画と、同作を原作とした同名アニメがクロスオーバーした初の展覧会『スキップとローファー展』の展覧会アニメビジュアルが公開された。あわせて、東京会場の展示会場マップと、名古屋会場、大阪会場の詳細が発表された。
【写真】ポーチの中は『スキロー』の世界が広がる！バンドルグッズ
本作は、『月刊アフタヌーン』（講談社）で2018年10月号から連載されている作品で、高校生のみずみずしい青春を題材にしながら、登場人物たちの心の機微を軽やかに描いた青春学園漫画。23年4月からテレビアニメ化され、第2期も決定。来年3月にはミュージカル化される。
本展覧会のために描き起こされた、みつみと志摩の2ショット新規ビジュアルで、この「展覧会アニメビジュアル」を使用したフォトスポットやオリジナルグッズも展開される予定。
また、2026年1月2日〜18日に東京・池袋 サンシャインシティ 展示ホールAで開催される東京会場では、全10個のエリアで『スキップとローファー』の世界と魅力に迫ることが明らかに。数量限定のグッズ付き入場券には、ポーチ＆ビジュアルステッカーセットが会場で配布される。
さらに、名古屋会場は2026年1月31日〜3月1日に愛知・テレピアホール、大阪会場は3月14日〜4月5日に大阪・なんばパークスミュージアムで開催される。
