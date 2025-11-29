UVERworld、東京ドーム公演映像作品のジャケット公開 「PHOENIX AX」ライブ映像も先行公開
UVERworldが、ライブBlu-ray＆DVD『EPIPHANY at TOKYO DOME 2025.06.15』を12月17日にリリースする。同作のジャケットが公開された。
【動画】UVERworld、東京ドーム公演から「PHOENIX AX」ライブ映像
同作には、2025年6月に行われた東京ドーム2days公演のうち、2日目の模様を完全収録。初回生産限定盤には、ファンクラブ限定で開催された渋谷eggmanでのライブも収められており、約4万6000人が集結したドーム公演と、280人規模のライブハウス公演との対比を楽しめる構成となっている。ジャケットには、同系統の衣装に身を包んだメンバーがステージ上で佇（たたず）む姿が写し出されている。
あわせて、東京ドーム公演より「PHOENIX AX」のライブ映像がYouTubeにて先行公開された。
12月12日からは、東京ドーム公演『EPIPHANY』を中心に、オーストラリア・シドニーでの撮影を通じてUVERworldの今の姿を映し出すドキュメンタリームービー『UVERworld THE MOVIE 25 to EPIPHANY』の公開もスタートする。
【動画】UVERworld、東京ドーム公演から「PHOENIX AX」ライブ映像
同作には、2025年6月に行われた東京ドーム2days公演のうち、2日目の模様を完全収録。初回生産限定盤には、ファンクラブ限定で開催された渋谷eggmanでのライブも収められており、約4万6000人が集結したドーム公演と、280人規模のライブハウス公演との対比を楽しめる構成となっている。ジャケットには、同系統の衣装に身を包んだメンバーがステージ上で佇（たたず）む姿が写し出されている。
あわせて、東京ドーム公演より「PHOENIX AX」のライブ映像がYouTubeにて先行公開された。
12月12日からは、東京ドーム公演『EPIPHANY』を中心に、オーストラリア・シドニーでの撮影を通じてUVERworldの今の姿を映し出すドキュメンタリームービー『UVERworld THE MOVIE 25 to EPIPHANY』の公開もスタートする。